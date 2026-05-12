Πέθανε ο δημοσιογράφος Ηρακλής Κοτζιάς σε ηλικία 88 ετών

THESTIVAL TEAM

Φτωχότερη είναι η αθλητική δημοσιογραφία καθώς όπως έγινε γνωστό πέθανε σήμερα ο Ηρακλής Κοτζιάς σε ηλικία 88 χρονών, που για πολλά χρόνια είχε συνδέσει το όνομά του με τη συχνότητα της ΕΡΑΣΠΟΡ.

Την δυσάρεστη είδηση έκανε γνωστή με ανακοίνωσή του ο Πανελλήνιος Σύνδεσμος Αθλητικού Τύπου, ενώ παράλληλα εκφράζει τα θερμά του συλλυπητήρια στην οικογένεια του εκλιπόντος.

Αναλυτικά η ανακοίνωση του ΠΣΑΤ:

Ένας από τους μεγάλους της αθλητικής δημοσιογραφίας, ο Ηρακλής Κοτζιάς «έφυγε» σήμερα βυθίζοντας στη θλίψη τους συναδέλφους αθλητικούς δημοσιογράφους και την οικογένεια του αθλητισμού.

Ο Ηρακλής Κοτζιάς, ήταν 88 ετών, διακρίθηκε για το ήθος του, την άψογη συναδελφική του συμπεριφορά και την αγάπη που είχε για τους νέους δημοσιογράφους.

Ξεκίνησε την καριέρα του από το «Φως των Σπορ» και στη συνέχεια ξεχώρισε ως συντάκτης ύλης της «Απογευματινής», την εποχή της υψηλής της κυκλοφορίας. Αργότερα, είχε την επιμέλεια της ύλης στην εβδομαδιαία έκδοση της εφημερίδας «Δικέφαλος». Επίσης έπαιξε μεγάλο ρόλο στην δημιουργία της «ΕΡΑ ΣΠΟΡ» το 1993 και στην ανάπτυξη και εγκυρότητα των ειδησεογραφικών εκπομπών της.

Ήταν ένας πραγματικός δάσκαλος με πρωτοποριακές ιδέες, που άνοιξε νέους δρόμους στο επάγγελμα. Κύριο χαρακτηριστικό του η σεμνότητα και η ακεραιότητά του.

Το Δ.Σ. του ΠΣΑΤ εκφράζει τα ειλικρινή συλλυπητήριά του στη σύζυγό του Έφη και στα παιδιά του Βασιλική και Γιάννη.

Λεπτομέρειες σχετικά με την ημερομηνία της εξόδιου ακολουθίας θα ανακοινωθούν σύντομα.

Δημοσιογράφος

