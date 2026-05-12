MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

Θεσσαλονίκη: Μεγάλη αστυνομική επιχείρηση στον οικισμό “Αγία Σοφία” – Βίντεο και φωτο

|
THESTIVAL TEAM

Μεγάλη αστυνομική επιχείρηση πραγματοποιήθηκε πριν από λίγο στον οικισμό Ρομά Αγία Σοφία, στη Θεσσαλονίκη.

Οι αρχές προχώρησαν σε συντονισμένες ενέργειες μετά το αιματηρό περιστατικό με τρεις τραυματίες στον ίδιο οικισμό το απόγευμα της Τρίτης. Σύμφωνα με πληροφορίες τα στελέχη της ΟΠΚΕ σάρωσαν όλα τα σπίτια του οικισμού πραγματοποιώντας μια προσαγωγή.

Σκοπός της επιχείρησης ήταν ο εντοπισμός εμπλεκόμενων στο επεισόδιο, καθώς και η αναζήτηση της καραμπίνας που χρησιμοποιήθηκε.

Το χρονικό

Σύμφωνα με πληροφορίες, το περιστατικό εκτυλίχθηκε στις 17:30, κάτω από συνθήκες που διερευνώνται από τις Αρχές όταν ξέσπασε συμπλοκή μεταξύ ατόμων και ακολούθησαν πυροβολισμοί με καραμπίνες. Πληροφορίες κάνουν λόγο για διαφορές μεταξύ οικογενειών.

Η Αστυνομία ενημερώθηκε στις 17:40, έπειτα από τη μεταφορά των τραυματιών από συγγενικά τους πρόσωπα στο Κέντρο Υγείας Διαβατών. Δύο από τους τραυματίες φέρουν ελαφρά τραύματα από σκάγια, ενώ ο τρίτος νοσηλεύεται σε πιο σοβαρή κατάσταση.

Δείτε φωτογραφίες και βίντεο:

Θεσσαλονίκη

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΔΙΕΘΝΗ 1 ώρα πριν

ΗΠΑ: Εφετείο αναστέλλει την απόφαση κατά των παγκόσμιων δασμών 10% του Τραμπ

ΠΑΙΔΕΙΑ 16 λεπτά πριν

Το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο ανοίγει τις πόρτες του στην κοινωνία: Ξεκινούν το “ΑΠΘ την Κυριακή” και η “Φοιτητική Εβδομάδα ΑΠΘ”

LIFESTYLE 12 ώρες πριν

Γρηγόρης Αρναούτογλου: Ο Γιώργος Λιανός είναι σοκαρισμένος, είναι δίπλα στον τραυματισμένο παίκτη του Survivor

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 18 ώρες πριν

Οι πληρωμές από e-ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ έως και την Παρασκευή

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 16 ώρες πριν

Γεωργιάδης: Αυτή είναι η φωτογραφία που αλλοίωσαν και άρχισαν να βρίζουν εμένα και την οικογένειά μου

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 14 ώρες πριν

Τρόμος για 33χρονη σε ξενοδοχείο στα Χανιά: Κατήγγειλε τον σύζυγό της ότι τη χτύπησε μπροστά στα 4 παιδιά τους και της έσπασε δόντι