Θεσσαλονίκη: Μεγάλη αστυνομική επιχείρηση στον οικισμό “Αγία Σοφία” – Βίντεο και φωτο

Μεγάλη αστυνομική επιχείρηση πραγματοποιήθηκε πριν από λίγο στον οικισμό Ρομά Αγία Σοφία, στη Θεσσαλονίκη.

Οι αρχές προχώρησαν σε συντονισμένες ενέργειες μετά το αιματηρό περιστατικό με τρεις τραυματίες στον ίδιο οικισμό το απόγευμα της Τρίτης. Σύμφωνα με πληροφορίες τα στελέχη της ΟΠΚΕ σάρωσαν όλα τα σπίτια του οικισμού πραγματοποιώντας μια προσαγωγή.

Σκοπός της επιχείρησης ήταν ο εντοπισμός εμπλεκόμενων στο επεισόδιο, καθώς και η αναζήτηση της καραμπίνας που χρησιμοποιήθηκε.

Το χρονικό

Σύμφωνα με πληροφορίες, το περιστατικό εκτυλίχθηκε στις 17:30, κάτω από συνθήκες που διερευνώνται από τις Αρχές όταν ξέσπασε συμπλοκή μεταξύ ατόμων και ακολούθησαν πυροβολισμοί με καραμπίνες. Πληροφορίες κάνουν λόγο για διαφορές μεταξύ οικογενειών.

Η Αστυνομία ενημερώθηκε στις 17:40, έπειτα από τη μεταφορά των τραυματιών από συγγενικά τους πρόσωπα στο Κέντρο Υγείας Διαβατών. Δύο από τους τραυματίες φέρουν ελαφρά τραύματα από σκάγια, ενώ ο τρίτος νοσηλεύεται σε πιο σοβαρή κατάσταση.

