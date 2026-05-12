Το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο ανοίγει τις πόρτες του στην κοινωνία: Ξεκινούν το “ΑΠΘ την Κυριακή” και η “Φοιτητική Εβδομάδα ΑΠΘ”

Το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο ανοίγει τις πόρτες του στην κοινωνία και καλεί μικρούς και μεγάλους σε δύο μεγάλες διοργανώσεις εξωστρέφειας, γνώσης και συμμετοχής: το «ΑΠΘ την Κυριακή» και τη «Φοιτητική Εβδομάδα ΑΠΘ».

Με επίκεντρο την ανοιχτή πρόσβαση στην επιστήμη, την έρευνα, τον πολιτισμό και τη φοιτητική δημιουργικότητα, το Αριστοτέλειο μετατρέπεται σε έναν ζωντανό χώρο εμπειρίας, ανακάλυψης και αλληλεπίδρασης για ολόκληρη την πόλη.

«ΑΠΘ την Κυριακή»

Τις επόμενες δύο Κυριακές 17 Μαΐου και 24 Μαΐου το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο θα μετατραπεί στο μεγαλύτερο εκπαιδευτικό πάρκο της χώρας. Το Αριστοτέλειο ανοίγει για το κοινό και τους επισκέπτες της πόλης, τις πόρτες της πανεπιστημιούπολης, των Εργαστηρίων, του Αστεροσκοπείου, του Σεισμολογικού Σταθμού, των Μουσείων, του Πανεπιστημιακού Γυμναστηρίου, του Παιδικού Κέντρου, του Πανεπιστημιακού Αγροκτήματος, του Δασοβοτανικού κήπου και των εγκαταστάσεών του στον Φοίνικα, στο ΚΕΔΕΚ στη Θέρμη, στις Σέρρες, στο Δίον Πιερίας και στον Ταξιάρχη Χαλκιδικής.

Μικροί και μεγάλοι, μπορούν να συμμετάσχουν σε περισσότερες από 56 δράσεις και εκδηλώσεις, δημιουργικά εργαστήρια, να γίνουν οι ίδιοι ερευνητές, να μπουν στον μαγικό κόσμο των πειραμάτων, να κάνουν παρατηρήσεις, να εξαφανίσουν αντικείμενα, να έχουν πρόσβαση σε σπάνια αρχεία και συλλογές του Αριστοτελείου, να γίνουν μικροί βοσκοί ή διερμηνείς και πολλά άλλα.

Όλες οι εκδηλώσεις του ΑΠΘ την Κυριακή είναι ανοιχτές για το κοινό και για παιδιά από 3 ετών.

Φοιτητική Εβδομάδα ΑΠΘ: Ξεκινάει η μεγάλη γιορτή του φοιτητικού κόσμου

Παράλληλα, ξεκινάει η μεγάλη γιορτή του φοιτητικού κόσμου, η Φοιτητική Εβδομάδα του ΑΠΘ, η οποία, από 18 έως 23 Μαΐου, θα φιλοξενήσει 29 διαφορετικές εκδηλώσεις, που περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, φεστιβάλ παραδοσιακών χορών, εκθέσεις φωτογραφίας και ζωγραφικής, αθλητικά δρώμενα, γνωριμία με τις φοιτητικές επιστημονικές ομάδες του Αριστοτελείου και πολλά άλλα. Στο πλαίσιο της Φοιτητικής Εβδομάδας, κάθε φοιτητική ομάδα έχει την ευκαιρία να εκφράσει και να υλοποιήσει τις ιδέες της και να δώσει έναν διαφορετικό τόνο στην πανεπιστημιακή καθημερινότητα.

Όλες οι εκδηλώσεις είναι ανοιχτές για το κοινό.

Τα νούμερα του «ΑΠΘ την Κυριακή» και της Φοιτητικής Εβδομάδας:

ΑΠΘ την Κυριακή 2026 [17 & 24 Μαΐου]

Δράσεις: 56

Υπεύθυνοι καθηγητές: 84

Εθελοντές: 800 φοιτητές/τριες

Σχολές: 10

Τμήματα: 23

Ηλικίες επισκεπτών: 3 ετών+

Φοιτητική Εβδομάδα ΑΠΘ 2026 [18-23 Μαΐου]

Δράσεις: 29

Φοιτητικές Ομάδες: 23

Εθελοντές: 300 φοιτητές/τριες

Ημέρες διεξαγωγής: 6

Προγράμματα:

ΑΠΘ την Κυριακή: https://volunteering.auth.gr/sundays/sundays2026/

Φοιτητική Εβδομάδα: https://volunteering.auth.gr/student-week/studentweek2026/

Περισσότερες πληροφορίες:

ΑΠΘ την Κυριακή 2026

Site: www.auth.gr/sundays

Facebook: ΑΠΘ την Κυριακή

Instagram: authonsundays

Promo video: https://youtu.be/FR_C8C2eDoI?si=xrF16rl5GVcHkHdA

Φοιτητική Εβδομάδα ΑΠΘ 2026

Site: https://volunteering.auth.gr/student-week/

Facebook: Φοιτητική Εβδομάδα ΑΠΘ

Instagram: studentweekauth

Instagram: studentweekauth

Φέτος το «ΑΠΘ την Κυριακή» και η Φοιτητική Εβδομάδα εντάσσονται στο πλαίσιο του Aristotle Innovation Forum, το οποίο διοργανώνεται από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο, από τις 17 έως τις 23 Μαΐου 2026.

Το AIF τελεί υπό την αιγίδα της Α.Ε. του Προέδρου της Δημοκρατίας κυρίου Κωνσταντίνου Αν. Τασούλα, με τη στήριξη των Υπουργείων Εξωτερικών και Παιδείας, Θρησκευμάτων & Αθλητισμού, του Δήμου Θεσσαλονίκης και της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, ενώ στρατηγικός εταίρος είναι η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης. Μεταξύ των μεγάλων χορηγών περιλαμβάνονται η ΔΕΗ και η Τράπεζα Πειραιώς.