Κλιμάκιο του Υπ. Παιδείας στο σχολείο των δύο 17χρονων μαθητριών που έπεσαν από πολυκατοικία στην Ηλιούπολη

Κλιμάκιο του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, με ψυχολόγους και κοινωνικούς λειτουργούς από το ΚΕΔΑΣΥ αναμένεται να μεταβεί στο σχολείο των δύο 17χρονων μαθητριών, που το μεσημέρι της Τρίτης (12/5) βούτηξαν στο κενό από ταράτσα εξαώροφης πολυκατοικίας στην Ηλιούπολη.

Από την πρώτη στιγμή ενεργοποιήθηκε το πρωτόκολλο διαχείρισης και ψυχοκοινωνικής υποστήριξης της σχολικής κοινότητας. Η μία κοπέλα έχασε τη ζωή της, ενώ η δεύτερη διακομίστηκε σε κρίσιμη κατάσταση αρχικά στο «Ασκληπιείο» Βούλας και από εκεί στο «ΚΑΤ», όπου δίνει μάχη για τη ζωή της.

Το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, απευθύνει έκκληση προς όλους για να διαχειριστεί το περιστατικό με τη μέγιστη δυνατή ευαισθησία, υπευθυνότητα και επίγνωση της ιδιαίτερης βαρύτητας και ευαισθησίας των πληροφοριών, με απόλυτο σεβασμό στα παιδιά, στις οικογένειές τους και στη σχολική κοινότητα.

Ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου, Γιάννης Παπαδομαρκάκης, μόλις ενημερώθηκε για το τραγικό γεγονός, μετέβη άμεσα, μετά από συνεννόηση με την Υπουργό, Σοφία Ζαχαράκη, στο Ασκληπιείο Νοσοκομείο Βούλας, προκειμένου να ενημερωθεί για την κατάσταση και να υπάρξει συντονισμός με τις αρμόδιες υπηρεσίες και τις οικογένειες των μαθητριών.

Η προστασία της ψυχικής υγείας των μαθητών/τριών των οικογενειών τους και η στήριξη της εκπαιδευτικής κοινότητας αποτελούν για το Υπουργείο Παιδείας, απόλυτη προτεραιότητα και θα συνεχίσει να βρίσκεται δίπλα στους ανθρώπους που επηρεάζονται από το τραγικό αυτό γεγονός.