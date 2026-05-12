Σ. Φάμελλος: Η κατάσταση με την κτηνοτροφία στην Λέσβο “είναι χειρότερη από τις επτά πληγές του Φαραώ”

Σήμα κινδύνου για τη Λέσβο, για την κτηνοτροφία της, το περιβάλλον της, για τη δημόσια υγεία, για την ίδια τη ζωή στο νησί εξέπεμψε από την Καλλονή σήμερα Τρίτη 12 Μαΐου, μετά τη σύσκεψη στην οποία συμμετείχε με φορείς της αγροτικής οικονομίας και της αυτοδιοίκησης ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευτική Συμμαχία Σωκράτης Φάμελλος. Όπως είπε «είναι χειρότερη κατάσταση από τις επτά πληγές του Φαραώ»!

«Στη ζωονόσο του αφθώδους πυρετού στη Λέσβο αποτυπώνεται η απόλυτη ανεπάρκεια αλλά και οι καταστροφικές επιλογές της κυβέρνησης εις βάρος και των κτηνοτρόφων, των προϊόντων της Λέσβου και συνολικά της τοπικής κοινωνίας» είπε ο κ. Φάμελλος στη διάρκεια της συνέντευξης του. «Κάτι που όπως τόνισε είναι μια ακόμα πληγή στην ακριτική περιφέρεια, μαζί με το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ και την οξύτατη κρίση που υπάρχει σε όλο τον πρωτογενή τομέα και την πρωτογενή παραγωγή της χώρας». .

Ο κ. Φάμελλος αναφέρθηκε σε «ένα ντόμινο χάους, αλληλοσυγκρουόμενων και παράλογων επιλογών και κυρίως απουσίας του επιτελικού, μέσα σε εισαγωγικά και τελικά διεφθαρμένου και καταστροφικού, κράτους που έχει εγκαταστήσει το καθεστώς Μητσοτάκη». Όπως είπε «δεν υπήρξε πρόληψη, ενώ ήδη υπήρχαν πληροφορίες και εντολές και από την ευλογιά στην υπόλοιπη Ελλάδα. Δεν υπήρξε κανένας συντονισμός και δεν υπάρχει ακόμα ένα κέντρο ισχυρής διοίκησης και αντιμετώπισης της κρίσης αυτής. Κυριολεκτικά στα τυφλά ακόμα προσπαθούν να αντεπεξέλθουν οι παραγωγοί. Το ότι δεν υπάρχει ενημέρωση μας το είπαν σήμερα και οι δύο δήμαρχοι του νησιού και το Επιμελητήριο και οι εκπρόσωποι των κοινοτήτων και οι εκπρόσωποι των κτηνοτρόφων. Αυτή είναι η κατάσταση. Μια καθυστερημένη και εν πολλοίς αντικρουόμενη μεταξύ τους αντίδραση χωρίς στελέχη, ως αποτέλεσμα επιλογών της κυβέρνησης που είναι να κάνει μικρό και αδύναμο το κράτος και την πολιτεία για να παίζουν μπάλα οι φραπέδες, οι χασάπηδες και τα ιδιωτικά συμφέροντα».

Σύμφωνα με τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευτική Συμμαχία «δεν υπήρξε πρόληψη. Δεν υπάρχει επαρκής παρακολούθηση. Δεν υπάρχει ενημέρωση. Δεν υπάρχει στήριξη των παραγωγών. Δεν υπάρχει ασφάλεια. Δεν υπάρχει δημόσια υποστήριξη της δημόσιας υγείας. Δεν υπάρχουν αποζημιώσεις. Υπάρχουν μόνο οριζόντιες απαγορεύσεις χωρίς λογική. Είναι μια πρωτοφανής και προκλητική εγκατάλειψη αυτή την οποία βιώσαμε και μας τη μετέφεραν».

Ο κ. Φάμελλος πρότεινε:

Να υπάρξει αυτό που θα έπρεπε να κάνει την πρώτη μέρα μια σοβαρή και ισχυρή ευρωπαϊκή πολιτεία. Να υπάρχει μια τοπική συντονιστική ομάδα με επιστήμονες που να μην επηρεάζεται από πολιτικά λάθη και πολιτικές επιλογές. Να υπάρξει δηλαδή μια task force. Υπήρχαν σοβαρότατες ευθύνες και στην Περιφέρεια, αλλά το βασικό θέμα εδώ είναι της κυβέρνησης που θα έπρεπε να ελέγξει και τις αδυναμίες της περιφερειακής αυτοδιοίκησης.

Υπάρχει ανάγκη στελέχωσης της Κτηνιατρικής Υπηρεσίας, Χρειάζεται τουλάχιστον τριπλασιασμός του δυναμικού των επιστημόνων

Να αποζημιωθούν στο 100% οι παραγωγοί αλλά και τα δευτερογενή εμπλεκόμενα επαγγέλματα σε όλη αυτή την αλυσίδα. Ζωοτροφές, σφαγεία, παραγωγή γαλακτοκομικών και τυροκομικών προϊόντων. Να υπάρξει αναστολή σήμερα των υποχρεώσεων προς ασφαλιστικά ταμεία και τις εφορίες. Να υπάρξει αναστολή των υποχρεώσεων και για το ιδιωτικό χρέος των παραγωγών αλλά και των βασικών επιχειρήσεων που εμπλέκονται και σχετίζονται με την κτηνοτροφία στη Λέσβο. Ενώ έχει προχωρήσει η θανάτωση χιλιάδων ζώων και άλλα 15.000 ζώα προγραμματίζεται να θανατωθούν δεν έχει γίνει ακόμη αναστολή υποχρεώσεων και σήμερα σε σύσκεψη με το υπουργείο ενημερώθηκαν οι παραγωγοί ότι ακόμα την ετοιμάζουν την εξαγγελθείσα ρύθμιση. Να υπάρξει αποζημίωση με ένα ολοκληρωμένο σχέδιο για την ανασύσταση παραγωγικών κοπαδιών με προστασία της τοπικής φυλής και άρα με προστασία της ονομασίας των προϊόντων της Λέσβου, γιατί υπάρχει κίνδυνος απώλειας της τοπικής φυλής. Να υπάρξει ειδικό σχέδιο προστασίας της τοπικής Λεσβιακής φυλής των αιγοπροβάτων. Να υπάρξει αποκατάσταση του ελλείμματος στο εισόδημα για την επιβίωση όλων όσων εμπλέκονται και σχετίζονται με την κτηνοτροφία. Μια πρώτη εκτίμηση είναι ότι λαμβάνοντας υπ όψιν ότι μιλάμε για 3.500 κτηνοτροφικές μονάδες, είναι ότι υπερβαίνει ή προσεγγίζει τον αριθμό των 10.000 ο αριθμός των εμπλεκομένων. Αν προσθέσουμε και τους εργαζόμενους στα επαγγέλματα και τις δραστηριότητες που συνεργάζονται, μιλάμε για έναν πληθυσμό που δεν έχει σήμερα εισόδημα στη Λέσβο που ξεπερνάει τις 20 και πιθανόν τις 30.000 ανθρώπους. Πρέπει να υπάρχει μία αποζημίωση επιβίωσης .

Ο κ. Φάμελλος αναφέρθηκε και στις καταγγελίες που υπάρχουν για παράνομες απορρίψεις κυρίως σφαγιασθέντων νοσούντων ζώων ή κοπαδιών, όπου υπήρξαν ζώα που νόσησαν.

Υπήρξαν καταγγελίες και από την Αυτοδιοίκηση ότι σημαντικές τέτοιες απορρίψεις χιλιάδων ζώων σε περιοχές που μπορεί να δημιουργήσουν προβλήματα στη δημόσια υγεία. «Εδώ πιστεύω ότι πρέπει να υπάρξει μια παρέμβαση στο επίπεδο της δημόσιας υγείας και της προστασίας του περιβάλλοντος για να είμαστε ασφαλείς και να αισθάνονται ασφαλείς και οι πολίτες. Όταν αυτά κατατίθενται σε σύσκεψη που είναι παρόντες και οι δύο δήμαρχοι της Λέσβου, τα πράγματα είναι πάρα πολύ σοβαρά για να τα αφήσουμε έτσι.

Ο κ. Φάμελλος αναφέρθηκε επίσης στην αναγκαιότητα στήριξης των μικρών παραγωγών. «Υπήρξαν καταγγελίες, είπε, ότι τα μέτρα της κυβέρνησης εν πολλοίς ελήφθησαν υπό το πρίσμα οικονομικών συμφερόντων μεγάλων οικονομικών συμφερόντων εντός και εκτός της Λέσβου. Απαιτείται για τα μικρά τυροκομεία και τα προϊόντα τους, τα οποία έχουν ιδιαίτερη αξία και για τη Λέσβο αλλά και για τη χώρα μας, να υπάρξει ένα ειδικό μέτρο στήριξης».

Τέλος έκανε αναφορά και στην ανάγκη λήψης του κοινωνικού μέτρου για ευνοϊκή αντιμετώπιση των μαθητών της Γ Λυκείου στις εξετάσεις των επόμενων ημερών.

Πηγή: AΠΕ-ΜΠΕ