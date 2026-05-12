Διεθνής Ημερίδα στο πλαίσιο του Aristotle Innovation Forum για τη διαδρομή της αριστοτελικής φιλοσοφίας στην Ανατολική Ασία

«Ο Αριστοτέλης στην Ανατολική Ασία» είναι ο τίτλος της διεθνούς Ημερίδας που διοργανώνει το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο, σε συνεργασία με το Κέντρο Αρχαίου Ελληνικού και Κινεζικού Πολιτισμού, στο πλαίσιο του Aristotle Innovation Forum (AIF), τη Δευτέρα 18 Μαΐου 2026 και ώρες 10:00 με 14:00, στην Αίθουσα Τελετών «Αλέξανδρος Παπαναστασίου» του Παλαιού Κτιρίου της Φιλοσοφικής Σχολής.

Σύμφωνα με τους διοργανωτές, στην Ημερίδα θα εξεταστεί η πρόσληψη της αριστοτελικής φιλοσοφίας στην Ανατολική Ασία και συγκεκριμένα στην Κίνα, την Κορέα και την Ιαπωνία, από τον δέκατο έβδομο αιώνα έως σήμερα.

Συγκεντρώνοντας κορυφαίους ερευνητές από μεγάλα πανεπιστήμια της Ασίας, η εκδήλωση θα αναδείξει την ιστορική διάδοση, τη διανοητική προσαρμογή και τη σύγχρονη σημασία της αριστοτελικής σκέψης.

Το Aristotle Innovation Forum – ένα από τα πλέον δυναμικά fora καινοτομίας στη Νοτιοανατολική Ευρώπη – διοργανώνεται από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο, από τις 17 έως τις 23 Μαΐου 2026.

Το AIF τελεί υπό την αιγίδα της Α.Ε. του Προέδρου της Δημοκρατίας κυρίου Κωνσταντίνου Αν. Τασούλα. Το AIF πραγματοποιείται με τη στήριξη του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων & Αθλητισμού, του Δήμου Θεσσαλονίκης και της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, ενώ στρατηγικός εταίρος είναι η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης. Μεταξύ των μεγάλων χορηγών περιλαμβάνονται η ΔΕΗ και η Τράπεζα Πειραιώς.

Η εκδήλωση είναι ανοιχτή για το κοινό.

Περισσότερες πληροφορίες: https://aristotleforum.auth.gr/

Περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα της Ημερίδας: https://aristotleforum.auth.gr/events/aristotle-in-east-asia-sattelite-10/