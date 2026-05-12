Απάντηση ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ στην ανάρτηση Μητσοτάκη για την Παγκόσμια Ημέρα Νοσηλευτών

«Η ανάρτηση του Κυρ. Μητσοτάκη για την Παγκόσμια Ημέρα Νοσηλευτή αποτελεί μνημείο θράσους και υποκρισίας» αναφέρει σε ανακοίνωσή του ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ και προσθέτει: «Μετά από επτά χρόνια κυβέρνησης Νέας Δημοκρατίας, ο πρωθυπουργός… θυμήθηκε ότι υπάρχουν εκκρεμότητες στον κλάδο της Υγείας και υποσχέθηκε αυξήσεις στον κλάδο των νοσηλευτών».

Ακολούθως υποστηρίζει: «Η δημόσια Υγεία, όμως, δεν μπορεί να αποτελεί πεδίο ούτε για επικοινωνιακούς τακτικισμούς ούτε για προεκλογικές εξαγγελίες. Η πραγματικότητα είναι αμείλικτη: ο αριθμός των μόνιμων εργαζόμενων στα δημόσια νοσοκομεία έχει μειωθεί δραματικά τα τελευταία πέντε χρόνια και το προσωπικό του Εθνικού Συστήματος Υγείας έχει εξοντωθεί από την υποστελέχωση, με τις ελλείψεις στον κλάδο των νοσηλευτών να έχουν φτάσει στις 32 χιλιάδες, με βάση τα υπάρχοντα οργανογράμματα. Και μέσα σε αυτό το πλαίσιο, η πανδημία χειροτέρευσε ακόμη περισσότερο την κατάσταση, με την κυβέρνηση Μητσοτάκη να μοιράζει… χειροκροτήματα, αντί για ουσιαστική ενίσχυση του συστήματος».

Γενικεύοντας, ο ΣΥΡΙΖΑ αναφέρει: «Η διάλυση της δημόσιας Υγείας και η εξόντωση του προσωπικού δεν αποτελούν τυχαίο γεγονός. Αποτελούν συνειδητή επιλογή της Νέας Δημοκρατίας, που έχει έναν και μόνο στόχο: την ενίσχυση της παρουσίας των μεγάλων συμφερόντων στον κλάδο και την μετατροπή ενός κατεξοχήν δημόσιου αγαθού σε εμπόρευμα. Οι υποσχέσεις του κ. Μητσοτάκη, όχι μόνο δεν πείθουν, αλλά αντίθετα προκαλούν οργή, πρώτα απ’ όλα στους ίδιους τους νοσηλευτές και τις νοσηλεύτριες, που βιώνουν καθημερινά την απαξίωση. Το ΕΣΥ έχει ανάγκη από ένα μεγάλο πρόγραμμα προσλήψεων μόνιμων νοσηλευτών, τη μονιμοποίηση των συμβασιούχων, αλλά και τη συνολική ενίσχυση του προϋπολογισμού για την Υγεία. Η Νέα Δημοκρατία, ούτε θέλει, ούτε μπορεί να ενισχύσει την Υγεία. Η πολιτική αλλαγή αποτελεί επιτακτική ανάγκη».