Ουκρανία: Τουλάχιστον έξι νεκροί εξαιτίας ρωσικών πληγμάτων στην περιφέρεια Ντιπροπετρόφσκ

Τουλάχιστον έξι άνθρωποι σκοτώθηκαν σήμερα εξαιτίας ρωσικών πληγμάτων στην περιφέρεια Ντνιπροπετρόφσκ της ανατολικής Ουκρανίας, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές.

Όπως αναφέρει ο περιφερειάρχης Ολεξάντρ Χαντζά σε αναρτήσεις του στην πλατφόρμα Telegram, δύο νεκροί είναι ο μέχρι στιγμής απολογισμός βομβαρδισμού πολυκατοικίας στη βιομηχανική πόλη Κριβί Ριχ. Άλλοι τέσσερις άνθρωποι βρήκαν τον θάνατο και τρεις τραυματίστηκαν εξαιτίας ρωσικού βομβαρδισμού κοντά στην πόλη Σινελνίκοβε, συμπλήρωσε.