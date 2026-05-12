Έρχεται το 2ο Φεστιβάλ ΑμεΑ του Δήμου Θεσσαλονίκης – “Μία Γιορτή για όλους”

Ο Δήμος Θεσσαλονίκης, διοργανώνει και φέτος ένα φεστιβάλ με επίκεντρο τα άτομα με αναπηρία και προσκαλεί όλους τους πολίτες να συμμετέχουν σε μια γιορτή συμπερίληψης και αγάπης. Το 2ο φεστιβάλ ΑΜΕΑ, “Μια Γιορτή για όλους”, θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 15, το Σάββατο 16 και Κυριακή 17 Μαΐου, στο Δημαρχιακό Μέγαρο Θεσσαλονίκης, στην αίθουσα «Νερού», στην αίθουσα «Μανόλης Αναγνωστάκης» και στον εξωτερικό περιβάλλοντα χώρο.

Στο φεστιβάλ θα συμμετάσχουν περισσότεροι από 20 σύλλογοι, ενώ θα υλοποιηθούν ποικίλες δράσεις συμπερίληψης, αθλητικές και κοινωνικές, που προωθούν την ισότιμη συμμετοχή Ατόμων με και χωρίς Αναπηρία, καταργώντας αποκλεισμούς.

Η δράση αυτή αποσκοπεί στην ενίσχυση της συμπερίληψης, την ευαισθητοποίηση του κοινού και την ανάδειξη των δυνατοτήτων και των δικαιωμάτων των Ατόμων με Αναπηρία, μέσα από κοινές αθλητικές και βιωματικές δραστηριότητες, καλλιεργώντας τον σεβασμό, την αποδοχή και τη συνεργασία.

Στο πλαίσιο αυτό, ο Δήμος Θεσσαλονίκης στηρίζει σταθερά πρωτοβουλίες που προάγουν τη συμπερίληψη και ενισχύουν την κοινωνική συνείδηση και συνοχή.

Θεσσαλονίκη

