Σύνοδος Πρυτάνεων για επίθεση στο ΑΠΘ: Όξυνση της βίας εναντίον μελών της πανεπιστημιακής κοινότητας, η Πολιτεία να αναλάβει τις ευθύνες της

Για “όξυνση σε περιστατικά βίας εναντίον μελών της πανεπιστημιακής κοινότητας” που έχει παρατηρηθεί το τελευταίο διάστημα κάνει λόγο σε ανακοίνωσή της η Σύνοδος των Πρυτάνεων των Ελληνικών Πανεπιστημίων, στον απόηχο του σοβαρού επεισοδίου που σημειώθηκε σήμερα το πρωί εντός Σχολών του ΑΠΘ, όπου επτά άτομα τραυματίστηκαν μετά από άγρια επίθεση κρανοφόρων.

Στην ανακοίνωσή της η Σύνοδος καλεί “το πολιτικό σύστημα και την Πολιτεία να αναλάβουν τις ευθύνες που τους αναλογούν” και απευθύνει έκκληση προς τα μέλη της πανεπιστημιακής κοινότητας “να προστατεύσουν και να διαφυλάξουν τη δημοκρατική λειτουργία των Ιδρυμάτων”.

Η ανακοίνωση της Συνόδου των Πρυτάνεων

«Το τελευταίο διάστημα σημειώθηκε μια όξυνση σε περιστατικά βίας εναντίον μελών της πανεπιστημιακής κοινότητας. Σε όλα αυτά τα περιστατικά τα ελληνικά δημόσια ιδρύματα οφείλουν να αντιτάξουν μια σθεναρή επιμονή στα βασικά αξιώματα που χαρακτηρίζουν την πανεπιστημιακή κοινότητα: έκφραση ελεύθερης γνώμης και κριτικής, αντιπαράθεση και σύνθεση απόψεων, απόρριψη κάθε μορφής βίας που στρέφεται εναντίον των εκφραστών διαφορετικών απόψεων.

Σε αυτό το πλαίσιο η Σύνοδος Πρυτάνεων καταδικάζει κατηγορηματικά κάθε μορφή βίας που επιδιώκει να τρομοκρατήσει μέλη της πανεπιστημιακής κοινότητας και να επιβάλει αυθαίρετα απόψεις που παραβιάζουν τη λειτουργία των θεσμικών οργάνων. Εκφράζουμε τη συμπαράστασή μας στους/στις Πρυτάνεις και συναδέλφους που πλήττονται, ενώ καλούμε το πολιτικό σύστημα και την Πολιτεία να αναλάβουν τις ευθύνες που τους αναλογούν.

Παράλληλα καλούμε το σύνολο των μελών της πανεπιστημιακής κοινότητας να προστατεύσουν και να διαφυλάξουν τη δημοκρατική λειτουργία των Ιδρυμάτων».