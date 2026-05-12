MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Σύνοδος Πρυτάνεων για επίθεση στο ΑΠΘ: Όξυνση της βίας εναντίον μελών της πανεπιστημιακής κοινότητας, η Πολιτεία να αναλάβει τις ευθύνες της

|
THESTIVAL TEAM

Για “όξυνση σε περιστατικά βίας εναντίον μελών της πανεπιστημιακής κοινότητας” που έχει παρατηρηθεί το τελευταίο διάστημα κάνει λόγο σε ανακοίνωσή της η Σύνοδος των Πρυτάνεων των Ελληνικών Πανεπιστημίων, στον απόηχο του σοβαρού επεισοδίου που σημειώθηκε σήμερα το πρωί εντός Σχολών του ΑΠΘ, όπου επτά άτομα τραυματίστηκαν μετά από άγρια επίθεση κρανοφόρων.

Στην ανακοίνωσή της η Σύνοδος καλεί “το πολιτικό σύστημα και την Πολιτεία να αναλάβουν τις ευθύνες που τους αναλογούν” και απευθύνει έκκληση προς τα μέλη της πανεπιστημιακής κοινότητας “να προστατεύσουν και να διαφυλάξουν τη δημοκρατική λειτουργία των Ιδρυμάτων”.

Η ανακοίνωση της Συνόδου των Πρυτάνεων

«Το τελευταίο διάστημα σημειώθηκε μια όξυνση σε περιστατικά βίας εναντίον μελών της πανεπιστημιακής κοινότητας. Σε όλα αυτά τα περιστατικά τα ελληνικά δημόσια ιδρύματα οφείλουν να αντιτάξουν μια σθεναρή επιμονή στα βασικά αξιώματα που χαρακτηρίζουν την πανεπιστημιακή κοινότητα: έκφραση ελεύθερης γνώμης και κριτικής, αντιπαράθεση και σύνθεση απόψεων, απόρριψη κάθε μορφής βίας που στρέφεται εναντίον των εκφραστών διαφορετικών απόψεων.

Σε αυτό το πλαίσιο η Σύνοδος Πρυτάνεων καταδικάζει κατηγορηματικά κάθε μορφή βίας που επιδιώκει να τρομοκρατήσει μέλη της πανεπιστημιακής κοινότητας και να επιβάλει αυθαίρετα απόψεις που παραβιάζουν τη λειτουργία των θεσμικών οργάνων. Εκφράζουμε τη συμπαράστασή μας στους/στις Πρυτάνεις και συναδέλφους που πλήττονται, ενώ καλούμε το πολιτικό σύστημα και την Πολιτεία να αναλάβουν τις ευθύνες που τους αναλογούν.

Παράλληλα καλούμε το σύνολο των μελών της πανεπιστημιακής κοινότητας να προστατεύσουν και να διαφυλάξουν τη δημοκρατική λειτουργία των Ιδρυμάτων».

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 11 ώρες πριν

Οι πληρωμές από e-ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ έως και την Παρασκευή

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 3 ώρες πριν

Ηλιούπολη: Οι 17χρονες άφησαν σημείωμα πριν πέσουν στο κενό – “Συγγνώμη, σας αγαπάμε πολύ”

ΔΙΕΘΝΗ 8 ώρες πριν

Νέο μήνυμα Τεχεράνης προς Τραμπ: Σε νικήσαμε στο πεδίο της μάχης, θα χάσεις και στη διπλωματία

ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ 56 λεπτά πριν

Δίκη για τον θάνατο του 3χρονου Άγγελου: “Την πρωταρχική ευθύνη φέρει η μητέρα”, λέει ο δικηγόρος του πρώην συντρόφου της

ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ 1 ώρα πριν

Υπόθεση Greek Mafia: Στη φυλακή οι τρεις κατηγορούμενοι για τη δολοφονία Μοσχούρη

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 36 λεπτά πριν

Επεισόδιο στο ΑΠΘ: Σύστημα ελεγχόμενης εισόδου ζητούν καθηγητές – “Τώρα όποιος θέλει μπαίνει στο πανεπιστήμιο ανεξέλεγκτα”