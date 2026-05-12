Άση Μπήλιου: “Ξόδεψα πάρα πολύ ενέργεια, το κουβαλούσα μαζί μου και άρχισα να έχω ψυχοσωματικά”

Την Άση Μπήλιου φιλοξένησαν η Νάνσυ Ζαμπέτογλου και ο Θανάσης Αναγνωστόπουλος, το απόγευμα της Τρίτης, όπως είδαμε στο Στούντιο 4 της ΕΡΤ.

Μάλιστα, μεταξύ άλλων, η γνωστή αστρολόγος αναφέρθηκε στους λόγους που την οδήγησαν στην παύση των προσωπικών συνεδριών αστρολογίας που έκανε επί σειρά ετών.

Ειδικότερα, η Άση Μπήλιου σημείωσε χαρακτηριστικά πως “είχα κουραστεί πάρα πολύ από τις συνεδρίες. Επίσης, με μπλόκαρε ο κορονοϊός αρχικά διότι δεν το ήθελα τόσο πολύ. Δεν ήθελα, όμως, άλλο. Δηλαδή ήθελα να κάνω λίγη οικονομία ψυχικών δυνάμεων. Είχα φτάσει πια να σωματοποιώ τα προβλήματα των ανθρώπων γιατί δεν ερχόταν σε μένα κάποιος που να ‘ταν σούπερ χαρούμενος”.

“Δεν το άντεξα γιατί ο ανθρώπινος πόνος είναι το πηγάδι χωρίς πάτο. Δεν μπορείς να σκεφτείς, να διανοηθείς, που μπορεί να φτάνει. Όταν λοιπόν έρχονται μάνες οι οποίες έχουν χάσει τα παιδιά τους, εγώ αυτόν τον πόνο δεν τον αντέχω. Δυστυχώς, δεν γινόταν να μην το κουβαλάω μέσα μου”.

“Για όλο αυτό νομίζω ότι ξόδεψα πάρα πολύ ενέργεια, το κουβαλούσα μαζί μου και άρχισα να έχω ψυχοσωματικά. Δηλαδή έφτασα να πονάει το αυτί μου, δεν μπορούσα να το ακουμπήσω” πρόσθεσε, εν συνεχεία, η Άση Μπήλιου στην καθημερινή εκπομπή της ΕΡΤ.

