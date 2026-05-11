Αδιανόητη υπόθεση στην Ισπανία: Στη φυλακή γονείς που έκλεισαν τα παιδιά τους στο σπίτι για 4 χρόνια λόγω Covid

Υπόθεση σοκ στην Ισπανία με δύο γονείς που φυλάκισαν τα παιδιά τους επί τέσσερα χρόνια εξαιτίας του ακραίου φόβου για τον κορονοϊό. Οι γονείς καταδικάστηκαν σε φυλάκιση σχεδόν τριών ετών.

Ο 53χρονος Γερμανός Christian Steffen και η 48χρονη Αμερικανίδα σύζυγός του Melissa Ann Steffen καταδικάστηκαν μετά από δίκη κεκλεισμένων των θυρών στην πόλη Οβιέδο της βόρειας Ισπανίας όπου ζούσαν με τα τρία παιδιά τους. Το ζευγάρι κρατούσε τα παιδιά – ένα αγόρι 10 ετών και δίδυμα οκτώ 8 σήμερα – κλεισμένα μέσα στο σπίτι από τον Δεκέμβριο του 2021 έως τις 28 Απριλίου 2025, υποστηρίζοντας ότι προσπαθούσαν να τα προστατεύσουν από τον κορονοϊό. Για τέσσερα χρόνια τα παιδιά δεν είχαν καμία επαφή με τον έξω κόσμο.

Ωστόσο, σύμφωνα με τους εισαγγελείς, η πολυετής απομόνωση άφησε τα παιδιά με σοβαρά ψυχικά και σωματικά προβλήματα. Οι αστυνομικοί που μπήκαν στο σπίτι βρήκαν χρησιμοποιημένες πάνες, σερβιέτες και ταμπόν πεταμένα στους χώρους, ενώ οι επιφάνειες της κουζίνας ήταν καλυμμένες με περιττώματα ζώων.

Ανατριχιαστικά ευρήματα

Οι αρχές ανέφεραν ότι τα παιδιά κατουριόντουσαν πάνω τους, ενώ είχαν στραβά πόδια επειδή για χρόνια κοιμόντουσαν σε μικροσκοπικά κρεβάτια ακατάλληλα για την ηλικία και το σώμα τους.

Στο εσωτερικό των κούνιων τους οι ερευνητές βρήκαν ανατριχιαστικά σχέδια με τέρατα και κοφτερά δόντια ζωγραφισμένα με κόκκινο χρώμα.

Αστυνομικοί που συμμετείχαν στην επιχείρηση διάσωσης περιέγραψαν μία ιδιαίτερα συγκινητική στιγμή: όταν ένα από τα παιδιά βγήκε για πρώτη φορά έξω από το σπίτι, γονάτισε στο γρασίδι και το άγγιξε «με έκπληξη και δέος».

Σύμφωνα με τους εισαγγελείς, τα παιδιά δεν είχαν καμία επαφή με τον έξω κόσμο, ούτε γνώριζαν συγγενείς ή άλλους ανθρώπους πέρα από τους γονείς τους.

«Δεν έβγαιναν ποτέ έξω, ούτε καν στον κήπο του σπιτιού, λόγω του αβάσιμου φόβου των γονιών ότι θα μολύνονταν από κάποια ασθένεια», αναφερόταν χαρακτηριστικά στο κατηγορητήριο.

Τα παιδιά δεν πήγαν ποτέ σχολείο στην Ισπανία και μορφώνονταν αποκλειστικά στο σπίτι. Τα δίδυμα, όταν βρέθηκαν σε ηλικία οκτώ ετών, δεν ήξεραν ούτε να διαβάζουν ούτε να γράφουν.

Οι υποψίες της γειτόνισσας

Η υπόθεση αποκαλύφθηκε χάρη σε μία παρατηρητική γειτόνισσα, καθηγήτρια πανεπιστημίου ονόματι Σίλβια, η οποία άρχισε να υποψιάζεται ότι κάτι περίεργο συνέβαινε στο σπίτι.

Η γυναίκα κρατούσε λεπτομερείς σημειώσεις για τις κινήσεις στο σπίτι, παρατηρώντας ότι κανείς δεν έβγαινε ποτέ έξω, ενώ ο πατέρας εμφανιζόταν μόνο για να παραλάβει παραγγελίες σούπερ μάρκετ ή φαγητού, πάντα φορώντας μάσκα.

Οι υποψίες της εντάθηκαν όταν διαπίστωσε τεράστιες παραγγελίες από πάνες. Παρέδωσε στις αρχές έναν ολόκληρο φάκελο με στοιχεία, ο οποίος αποτέλεσε τη βάση της αστυνομικής έρευνας.

«Χωρίς εκείνη τη γειτόνισσα, τα παιδιά ίσως παρέμεναν αόρατα για πολλά ακόμη χρόνια», ανέφερε πηγή του δημαρχείου της Οβιέδο.

Οι γονείς επέμεναν ότι «προστάτευαν» τα παιδιά

Κατά τη διάρκεια της δίκης, οι γονείς υποστήριξαν ότι ενήργησαν αποκλειστικά για το καλό των παιδιών τους.

Οι δικηγόροι τους έκαναν λόγο για «εθελοντική απομόνωση» και όχι για παράνομη κράτηση, λέγοντας ότι το ζευγάρι είχε αναπτύξει έναν «ανυπέρβλητο φόβο» μετά τη νόσησή του με Covid.

Απέρριψαν επίσης τον χαρακτηρισμό «Σπίτι του Τρόμου» για την κατοικία.

Το δικαστήριο όμως έκρινε ένοχους τους δύο γονείς για «συστηματική ψυχολογική βία εντός του οικογενειακού περιβάλλοντος» και για εγκατάλειψη οικογένειας.

Καταδικάστηκαν σε συνολική ποινή φυλάκισης δύο ετών και δέκα μηνών, στερήθηκαν τα γονικά τους δικαιώματα για περισσότερα από τρία χρόνια και απαγορεύτηκε να πλησιάζουν τα παιδιά τους σε απόσταση μικρότερη των 300 μέτρων. Παράλληλα, διατάχθηκαν να καταβάλουν αποζημίωση 30.000 ευρώ στο κάθε παιδί.

Τα παιδιά βρίσκονται πλέον υπό τη φροντίδα κοινωνικών υπηρεσιών, ενώ ειδικοί ψυχολόγοι και παιδαγωγοί εργάζονται εντατικά μαζί τους, καθώς όπως υποστηρίζουν, θα χρειαστούν τεράσται υποστήριξη.