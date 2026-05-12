Θεσσαλονίκη: Χειροπέδες σε 38χρονο στην Πυλαία με ευρωπαϊκό ένταλμα από τη Γερμανία

Στη σύλληψη ενός 38χρονου άνδρα προχώρησαν αστυνομικοί στη Θεσσαλονίκη, το πρωί της Δευτέρας στην περιοχή της Πυλαίας.

Σε βάρος του 38χρονου εκκρεμούσε Ευρωπαϊκό Ένταλμα Σύλληψης που είχε εκδοθεί από τις δικαστικές αρχές της Γερμανίας, για σειρά σοβαρών αδικημάτων οικονομικού χαρακτήρα.

Συγκεκριμένα, ο συλληφθείς κατηγορείται για πλαστογραφία εγγράφων, λήψη και προσφορά δωροδοκίας σε επιχειρηματικές συναλλαγές, καθώς και για απάτη.

Σύμφωνα με τα στοιχεία των γερμανικών αρχών, οι παράνομες πράξεις φέρονται να τελέστηκαν στη Γερμανία κατά το χρονικό διάστημα από τις 18 Ιουλίου 2017 έως και τις 9 Ιανουαρίου 2023.

Ο 38χρονος οδηγήθηκε στις αρμόδιες δικαστικές αρχές, ενώ αναμένεται να κινηθούν οι διαδικασίες που προβλέπονται στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής δικαστικής συνεργασίας.