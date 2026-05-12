Κατερίνα Καραβάτου: Αυτή η χρονιά είχε πολλά πράγματα να μας δείξει και να μας διδάξει

Την Κατερίνα Καραβάτου συνάντησαν οι δημοσιογράφοι και τα τηλεοπτικά συνεργεία σε πρόσφατη βραδινή της έξοδο. Ανάμεσα σε άλλα, δε, η γνωστή παρουσιάστρια κλήθηκε να σχολιάσει τόσο

Ειδικότερα, η Κατερίνα Καραβάτου σημείωσε χαρακτηριστικά πως “παρακολουθώ όλη την τηλεόραση, με ενδιαφέρει κάθε προσπάθεια που γίνεται και νομίζω ότι με τα καλά και τα άσχημα, με τις επιτυχίες και τις αποτυχίες, αυτή η χρονιά είχε πολλά πράγματα. Και να μας δείξει και να μας διδάξει”.

“Δεν πρόκειται να κάνω ποτέ δήλωση για το τηλεοπτικό μου μέλλον, όπως δεν κάνω και ποτέ. Νομίζω πως αυτός είναι ένας τρόπος που με βοηθάει και να σκεφτώ καλύτερα και να είμαι καθαρή και να μπορώ να κάνω τη δουλειά μου, εκεί που είμαι πάντα, με τον καλύτερο δυνατό τρόπο και 100%”.

“Δεν πρόκειται να μιλήσω για τις προτάσεις που έχω ή τα πράγματα που συζητώ ή οτιδήποτε. Δυο χρόνια με τον Χρήστο (σ.σ. Φερεντίνο) και τον Γιάννη (σ.σ. Κορδόνη) έχουμε δημιουργήσει μια παρέα και μια ατμόσφαιρα που ‘ναι πολύ ιδιαίτερη και μοναδική. Έχουμε ταιριάξει μεταξύ μας” συμπλήρωσε, επίσης, η Κατερίνα Καραβάτου στις νέες της δηλώσεις που προβλήθηκαν στον αέρα του Buongiorno στο Μεγάλο Κανάλι.

“Σε μια ιδανική συνθήκη θα ήταν πάρα πολύ ωραίο, για μένα, να μπορώ να κάνω την δουλειά που αγαπώ τόσο πολύ με ανθρώπους που εκτιμώ και αγαπώ μ’ αυτό τον τρόπο”.