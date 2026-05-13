Μητσοτάκης: Οι τιμές στο ρεύμα θα συνεχίσουν να μειώνονται, θα ακολουθήσουν κι άλλα μέτρα αν χρειαστεί

Στη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, στην πορεία της Ελλάδας στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, αλλά και στο ζήτημα του κόστους ζωής αναφέρθηκε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης σε συζήτηση με τον Ben Hall των Financial Times στο πλαίσιο του συνεδρίου «Energy Transition Summit», υποστηρίζοντας ότι η χώρα διαθέτει «μια πολύ σαφή και καλά καθορισμένη ενεργειακή στρατηγική».

Σύμφωνα με το protothema.gr, ο πρωθυπουργός ανέφερε ότι η Ελλάδα κατέχει ηγετική θέση στην Ευρώπη όσον αφορά τη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου σε σύγκριση με το 2005, σημειώνοντας ότι οι εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα έχουν μειωθεί κατά σχεδόν 50%.

Παράλληλα, χαρακτήρισε τη χώρα πρωτοπόρο στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, επισημαίνοντας ότι συγκαταλέγεται στις δέκα κορυφαίες χώρες τόσο στην ηλιακή όσο και στην αιολική ενέργεια, ενώ πάνω από το 50% της ηλεκτρικής ενέργειας παράγεται πλέον από ΑΠΕ.

Ο κ. Μητσοτάκης σημείωσε ότι η εξέλιξη αυτή είναι σημαντική τόσο για την ενεργειακή ασφάλεια, όσο και για τη μείωση της τιμής της ενέργειας. Όπως είπε, το 2019 η Ελλάδα είχε «μακράν την υψηλότερη χονδρική τιμή ηλεκτρικής ενέργειας», ενώ πλέον βρίσκεται κάτω από τον μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και είναι «μεγάλος εξαγωγέας ηλεκτρικής ενέργειας».

Σύμφωνα με τον ίδιο, αυτό συμβαίνει επειδή η ενέργεια στην Ελλάδα είναι φθηνότερη και «ρέει από τη φθηνότερη χώρα προς την ακριβότερη».

Αναφερόμενος στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, ο πρωθυπουργός υποστήριξε ότι διαπιστώθηκε πως η περιοχή ήταν «πολύ πιο ακριβή από την υπόλοιπη Ευρώπη», σημειώνοντας ότι υπάρχουν λόγοι που οδήγησαν σε αυτή την κατάσταση και πως ήδη αρχίζουν να αντιμετωπίζονται. Πρόσθεσε επίσης ότι αναμένει περαιτέρω μείωση των τιμών όσο αυξάνεται η συμμετοχή των ανανεώσιμων πηγών στο ενεργειακό μείγμα και όσο μειώνεται η τιμή του φυσικού αερίου.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης στάθηκε ιδιαίτερα και στο ζήτημα του προσιτού κόστους ζωής, λέγοντας ότι αποτελεί το βασικό πρόβλημα που αντιμετωπίζουν σήμερα οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις. Όπως ανέφερε, η ανταγωνιστικότητα είναι προϋπόθεση για την αντιμετώπιση της κρίσης του κόστους ζωής, επισημαίνοντας την ανάγκη για υψηλότερους μισθούς, μεγαλύτερη παραγωγικότητα και μεγαλύτερο δημοσιονομικό περιθώριο.

Παράλληλα, υπογράμμισε ότι αν δεν αντιμετωπιστεί το πρόβλημα του κόστους ζωής, «όλες οι εν ενεργεία κυβερνήσεις θα έχουν πρόβλημα», σημειώνοντας ότι το θέμα βρίσκεται «στην κορυφή της ατζέντας» του.

Τόνισε ακόμη ότι τα μέτρα που λαμβάνονται πρέπει να είναι στοχευμένα και προσωρινά, ώστε να μην επιδεινώνουν τον πληθωρισμό, ενώ άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο νέων παρεμβάσεων, λέγοντας ότι «ενδεχομένως να υπάρχουν κι άλλα που θα ακολουθήσουν».