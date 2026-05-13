Fraport για μείωση δρομολογίων της Ryanair: “Δεν διαπραγματευόμαστε απευθείας με τις αεροπορικές – Έχουμε ενιαίο τιμοκατάλογο”

«Δεν διαπραγματευόμαστε απευθείας με τις αεροπορικές ο κατάλογός μας είναι ενιαίος» τόνισε ο Γενικός Διευθυντής Ανάπτυξης της Fraport, Γιώργος Βήλος, για το κλείσιμο της βάσης της Ryanair στη Θεσσαλονίκη.

Ο ίδιος μιλώντας στο ERTnews και κληθείς να απαντήσει τι ζήτησε η ιρλανδική εταιρία από τη Fraport Greece στις διαπραγματεύσεις, σημείωσε ότι ζήτησε μείωση κατά 9 ευρώ στις χρεώσεις αεροδρομίου, όπως συνέβη με το τέλος ανάπτυξης αεροδρομίων, το οποίο όμως είναι φόρος του ελληνικού κράτους από το 1992 και μειώθηκε από 12 σε 3 ευρώ.

«Είμαστε μια υποδομή. Δεν είμαστε επιχείρηση λιανικής ή χονδρικής» τόνισε ο κ. Βήλος, υπογραμμίζοντας ότι βάση διεθνών συνθηκών και νομοθεσίας απαγορεύεται η ξεχωριστή χρέωση. «Έχουμε ενιαίο τιμοκατάλογο, είτε έρχεται μία αεροπορική με ένα αεροπλάνο είτε με 10. Αυτοί είναι οι κανόνες. Όλες οι εταιρίας έχουν τις ίδιες χρεώσεις», σημείωσε χαρακτηριστικά.

«Όταν αναλάβαμε τα αεροδρόμια και μέχρι να ολοκληρώσουμε τις επενδύσεις μας σε αυτά, θυμίζω ότι μέχρι στιγμής έχουμε επενδύσει και στα 14 αεροδρόμια περίπου 2 δισ. Όταν ολοκληρώσαμε, βάση της συμβατικής μας δέσμευσης, το 2021 τις επενδύσεις μας τότε υπήρχε ρύθμιση που οι χρεώσεις από 13 ευρώ ανά επιβάτη ανήλθε στα 18,5 ευρώ. Έκτοτε τα 18,5 αυξάνονται ετησίως κατά 90% του πληθωρισμού» τόνισε ο κ. Βήλος και πρόσθεσε ότι «σε πραγματικές τιμές μειώνονται».

«Πέρυσι, η τελευταία μας αύξηση ήταν λιγότερο από 2%», ανέφερε ο ίδιος

Υπενθυμίζεται ότι η Ryanair ανακοίνωσε ότι αποχωρεί από το αεροδρόμιο «Μακεδονία» τον Οκτώβριο λόγω των υψηλών τιμών στα τέλη αεροδρομίου και της αύξησης κατά 66% από το 2019.

Νωρίτερα, ο Γενικός Διευθυντής Ανάπτυξης της Fraport Greece που διαχειρίζεται 14 περιφερειακά αεροδρόμια μεταξύ των οποίων και αυτό της Θεσσαλονίκης, «Μακεδονία», τόνισε ότι η Ryanair δεν αποχωρεί, «απλά μειώνει το πτητικό πρόγραμμά της κατά τους χειμερινούς μήνες. Είχε 25 δρομολόγια από και προς το αεροδρόμιο τα μειώνει κατά 10 εκ των οποίων για τα πέντε υπάρχουν ήδη συνδέσεις με άλλες αεροπορικές εταιρίες», τόνισε χαρακτηριστικά ο ίδιος.

Εξηγώντας τι σημαίνει ότι η Ryanair κλείνει τη βάση της στη Θεσσαλονίκη σημείωσε ότι λόγω της μείωσης των δρομολογίων τους χειμερινούς μήνες, «δεν θα σταθμεύουν τρία αεροσκάφη που στο αεροδρόμιο της Θεσσαλονίκης».

