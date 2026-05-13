Κοινωνικός Τουρισμός 2026: Έφτασε η ώρα για τα αποτελέσματα, ακολουθούν οι ενστάσεις

Αντίστροφη μέτρηση για τα προσωρινά αποτελέσματα για το πρόγραμμα Κοινωνικού Τουρισμού 2026-2027 της ΔΥΠΑ.

Ο χρόνος για τα αποτελέσματα πιέζει ιδιαίτερα, αφού φέτος ξεκινούν να ισχύουν οι επιταγές από τις 18 Μαΐου και πρέπει όταν βγουν τα προσωρινά αποτελέσματα, να ακολουθήσουν οι ενστάσεις και μετά τα οριστικά αποτελέσματα.

Για την ώρα, βρίσκεται σε εξέλιξη η διαδικασία αξιολόγησης των αιτήσεων από την ΔΥΠΑ. Για όσους δεν προκύπτει λόγος αποκλεισμού εφαρμόζεται μοριοδότηση, βάσει της οποίας θα κριθεί ποιοι θα λάβουν επιδότηση για διαμονή και ακτοπλοϊκή μετακίνηση.

Αφού ανακοινωθούν τα προσωρινά αποτελέσματα, θα ανοίξει και η διαδικασία υποβολής ενστάσεων. Οι συμμετέχοντες θα έχουν τη δυνατότητα να υποβάλουν αποκλειστικά ηλεκτρονικά μία και μόνο ένσταση κατά των αποτελεσμάτων του προσωρινού Μητρώου Δικαιούχων και των προσωρινών Πινάκων Αποκλειομένων μέσα στην προθεσμία που θα ανακοινωθεί από τη ΔΥΠΑ.

Έφτασε η ώρα για τον Κοινωνικό Τουρισμό

Το πρόγραμμα Κοινωνικού Τουρισμού 2026-2027 της ΔΥΠΑ κάνει πρεμιέρα στις 18 Μαΐου 2026 και θα παραμείνει ενεργό για συνολικά 13 μήνες, προσφέροντας 300.000 επιταγές με προϋπολογισμό που φτάνει τα 50 εκατομμύρια ευρώ.

Κάθε επιταγή αντιστοιχεί σε έναν μοναδικό αριθμό για τον δικαιούχο και κάθε ωφελούμενο μέλος ξεχωριστά, δίνοντας τη δυνατότητα επιδοτούμενης διαμονής σε τουριστικά καταλύματα που συμμετέχουν στο Μητρώο Παρόχων της ΔΥΠΑ.

Οι δικαιούχοι του προγράμματος μπορούν να πραγματοποιήσουν έως και έξι διανυκτερεύσεις σε καταλύματα της επιλογής τους, καταβάλλοντας μικρή ιδιωτική συμμετοχή κατόπιν συνεννόησης με τον πάροχο.

Για συγκεκριμένες περιοχές της χώρας προβλέπονται ακόμη πιο ενισχυμένες παροχές, καθώς σε Λέρο, Λέσβο, Χίο, Κω, Σάμο και Ρόδο παρέχονται έως δέκα δωρεάν διανυκτερεύσεις χωρίς ιδιωτική συμμετοχή.

Αντίστοιχα αυξημένη στήριξη προβλέπεται για τη Βόρεια Εύβοια, τον Έβρο και τη Θεσσαλία, με εξαίρεση τις Σποράδες, όπου οι δικαιούχοι μπορούν να εξασφαλίσουν έως και 12 δωρεάν διανυκτερεύσεις χωρίς οικονομική επιβάρυνση. Για τις συγκεκριμένες περιοχές εφαρμόζεται ενισχυμένη επιδότηση σε όλη τη διάρκεια του προγράμματος.

Οι τιμές επιδότησης αυξάνονται κατά 20% σε περιόδους αυξημένης ζήτησης, όπως τον Αύγουστο, το διάστημα των Χριστουγέννων από 15 Δεκεμβρίου 2026 έως 14 Ιανουαρίου 2027, αλλά και την περίοδο του Πάσχα από 23 Απριλίου έως 9 Μαΐου 2027.

Το πρόγραμμα καλύπτει και μέρος των ακτοπλοϊκών μετακινήσεων. Η ιδιωτική συμμετοχή στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια περιορίζεται στο 25%, ενώ για τα άτομα με αναπηρία προβλέπεται πλήρης κάλυψη της μετακίνησης χωρίς καμία χρέωση.

Στο προσωρινό Μητρώο Δικαιούχων και Ωφελουμένων θα αναγράφονται οι κωδικοί των αιτήσεων, τα τέσσερα τελευταία ψηφία ΑΦΜ και ΑΜΚΑ, η μοριοδότηση ανά κριτήριο, η συνολική βαθμολογία και η σειρά κατάταξης κάθε δικαιούχου. Παράλληλα, θα εμφανίζονται τα αρχικά και τελικά γράμματα των ονομάτων των ωφελούμενων μελών, καθώς και η ένδειξη για το αν εγκρίθηκε ή όχι η έκδοση επιταγής κοινωνικού τουρισμού.

Σε περιπτώσεις όπου έχει υποβληθεί αίτηση και από τους δύο γονείς για το ίδιο παιδί, το ωφελούμενο μέλος θα αποδίδεται στον γονέα που συγκεντρώνει τη μεγαλύτερη μοριοδότηση μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης.

Από τη διαδικασία μοριοδότησης εξαιρούνται οι πολύτεκνοι γονείς που πληρούν τις προϋποθέσεις συμμετοχής, χωρίς όμως η εξαίρεση αυτή να επεκτείνεται στα παιδιά πολύτεκνων οικογενειών που υποβάλλουν αίτηση ως δικαιούχοι.

Για τον υπολογισμό των κοινωνικών κριτηρίων λαμβάνεται υπόψη το συνολικό πραγματικό και τεκμαρτό οικογενειακό εισόδημα του φορολογικού έτους 2024. Ανήλικα θεωρούνται τα παιδιά που δεν έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος ηλικίας έως και τις 26 Απριλίου 2026, ημερομηνία που αποτέλεσε και τη λήξη της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων. Η ίδια ημερομηνία χρησιμοποιείται και για την πιστοποίηση ιδιότητας ΑμεΑ ή μονογονεϊκής οικογένειας.

Σε περίπτωση ισοβαθμίας μεταξύ δικαιούχων, προτεραιότητα δίνεται σε εκείνον που συγκεντρώνει περισσότερα μόρια στο πρώτο κριτήριο κατάταξης και, αν χρειαστεί, στα επόμενα.

Αν η ισοβαθμία παραμείνει, λαμβάνονται υπόψη το χαμηλότερο οικογενειακό εισόδημα και στη συνέχεια οι ημέρες ασφάλισης ή ανεργίας προηγούμενων ετών.