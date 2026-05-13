Ηλιούπολη: Λουλούδια αφήνουν στο σημείο που έπεσαν οι 17χρονες

Σε σοκ έχει βυθιστεί το πανελλήνιο από την είδηση των δύο εφήβων 17 ετών που βούτηξαν στο κενό από ταράτσα εξαώροφης πολυκατοικίας στην Ηλιούπολη. Η μία σκοτώθηκε επί τόπου, η δεύτερη νοσηλεύεται στο ΚΑΤ σε κρίσιμη κατάσταση, δίνοντας μάχη για τη ζωή της.

Όπως ανέφεραν αστυνομικές πηγές στο protothema.gr οι δύο φίλες πήραν τη μοιραία απόφαση από κοινού. Έγραψαν σημειώματα, εξηγώντας τους λόγους που οδηγήθηκαν εκεί, ανέβηκαν στην ταράτσα της πολυκατοικίας, κλείδωσαν την πόρτα, φόρεσαν ακουστικά ακούγοντας μουσική και έπεσαν στο κενό, πιασμένες χέρι-χέρι.

Σήμερα, Τετάρτη, το σημείο που έπεσαν οι δύο κοπέλες επισκέπτονται φίλοι και συμμαθητές αφήνοντας κατά κύριο λόγο λευκά λουλούδια στη μνήμη της 17χρονης που έφυγε από τη ζωή και προσεύχονται για την άλλη κοπέλα που δίνει μάχη για τη ζωή της.