Τώρα στη Θεσσαλονίκη: Πορεία της ΑΔΕΔΥ στο κέντρο της πόλης – Δείτε εικόνες και βίντεο

Πορεία διαμαρτυρίας είναι σε εξέλιξη στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, με αφορμή την 24ωρη πανελλαδική απεργία που έχει προκηρύξει για σήμερα, Τετάρτη, η ΑΔΕΔΥ.

Στη πορεία συμμετέχουν δημόσιοι υπάλληλοι, ανεξαρτήτως σχέσης εργασίας, γεγονός που σημαίνει ότι οι δημόσιες υπηρεσίες παραμένουν κλειστές.

Δείτε βίντεο

“Δώστε λεφτά για μισθούς-υγεία-παιδεία, όχι για του πολέμου τα σφαγεία”, αναγράφεται σε ένα πανό των διαδηλωτών.

Οι διαμαρτυρόμενοι συγκεντρώθηκαν αρχικά στο άγαλμα Βενιζέλου και τώρα κινούνται στους δρόμους της πόλης. Η τροχαία εκτρέπει την κυκλοφορία των οχημάτων ανάλογα με τη κίνηση των ατόμων.

Δείτε εικόνες:

Όπως τονίζει η ΑΔΕΔΥ στην απεργία στις 13 Μαΐου «εργαζόμενες και εργαζόμενοι δίνουν τη μάχη απέναντι στις πολιτικές της φτωχοποίησης που κυριαρχούν. Δίνουν απάντηση στις εφαρμοζόμενες πολιτικές της κυβερνητικής πλειοψηφίας που έχουν ως σημείο αναφοράς τους λίγους και όχι τους πολλούς».

Τα αιτήματα:

-Υπεράσπιση του θεσμού της μονιμότητας

-Επαναφορά του 13ου και 14ου μισθού

-Πραγματικές αυξήσεις στους μισθούς για αξιοπρεπή διαβίωση

-Κατάργηση της εισφοράς 2% για την ανεργία

-Ξεπάγωμα των μισθολογικών κλιμακίων της διετίας2016–2017

-Αύξηση του αφορολόγητου ορίου στις 12.000 ευρώ προσαυξημένο κατά 3.000 ευρώ για κάθε παιδί.

-Επέκταση και ενίσχυση του επιδόματος επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας

-Μαζικές προσλήψεις μόνιμου προσωπικού στο Δημόσιο, ιδιαίτερα σε Υγεία, Παιδεία και Κοινωνική Ασφάλιση

-Ουσιαστική ενίσχυση του ΕΣΥ με γενναία χρηματοδότηση

-Κατάργηση αντεργατικών νόμων και του νέου πειθαρχικού δικαίου

-Προστασία των δημόσιων αγαθών και όχι στις ιδιωτικοποιήσεις