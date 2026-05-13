Θεσσαλονίκη: Χωρίς νερό για δύο ώρες χωριά του Δήμου Λαγκαδά λόγω έκτακτης διακοπής

THESTIVAL TEAM

Χωρίς νερό θα μείνουν για δύο ώρες χωριά του Δήμου Λαγκαδά, λόγω έκτακτης διακοπής που θα σημειωθεί για την εκτέλεση εργασιών στο δίκτυο.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση από τη ΔΕΥΑ Λαγκαδά, η διακοπή θα γίνει από τις 10:00 έως και τις 12:00 ενώ οι περιοχές που επηρεάζονται είναι ο Λαγκαδάς, το Ηράκλειο, το Περιβολάκι και η Χρυσαυγή

“Οι παρεμβάσεις αυτές είναι απαραίτητες για την απρόσκοπτη συνέχιση των έργων αντικατάστασης του αγωγού από τη δεξαμενή της Χρυσαυγής προς την πόλη του Λαγκαδά και την ομαλή μετάβαση στη νέα εποχή του δικτύου ύδρευσης”, σημειώνει η ΔΕΥΑΛ στην ανακοίνωσή της και προσθέτει:

“Ζητούμε την κατανόηση των πολιτών, καθώς πρόκειται για ένα σημαντικό έργο που θα βελτιώσει ουσιαστικά την υδροδότηση της περιοχής”.

