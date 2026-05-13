Ακρίτα κατά Βάσιας Αναστασίου: Λεκτική πατσαβούρα επιπέδου Λατινοπούλου

Επίθεση κατά του στελέχους του ΠΑΣΟΚ Βάσιας Αναστασίου εξαπέλυσε μέσω ανάρτησής της η Έλενα Ακρίτα, με αφορμή το σχόλιο που έκανε η πρώτη για τον Αλέξη Τσίπρα. 

Συγκεκριμένα, η Βάσια Αναστασίου δήλωσε: «Να πω στον κ. Τσίπρα να λουστεί κανά δυο φορές γιατί έχει βάψει το μαλλί και είναι αρκετά έντονη η μπογιά».

Η βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ χαρακτήρισε τη συγκεκριμένη τοποθέτηση «λεκτική πατσαβούρα επιπέδου Λατινοπούλου» και άφησε αιχμές κατά του ΠΑΣΟΚ, γράφοντας: «Με κάτι τέτοιες θα την κάνετε την Αλλαγή; Εκεί στο ΠΑΣΟΚ, ποιος πήγε κι άπλωσε τα ρούχα στην ταράτσα;».

Αναλυτικά η ανάρτηση της Έλενας Ακρίτα

«Δεν σχολιάζω ποτέ το ΠΑΣΟΚ από σεβασμό στη μνήμη της μητέρας μου.
Δεν σχολίασα ούτε όταν δύο βουλευτριες του κόμματος αυτού μού επιτέθηκαν δημόσια – και εντελώς απρόκλητα – χωρίς καν να ερωτηθούν. Η μία μάλιστα δήλωνε κι ευγνώμων γιατί κάτι καλό που είχα κάνει γι’ αυτή πριν χρόνια. Ουδείς αχαριστοτερος και λοιπά.
Ωστόσο, σήμερα δεν μπορώ να μην αναφερθώ στο στέλεχος του ΠΑΣΟΚ, Βάσια Αναστασίου για την αθλιότητα που ξεστόμισε για τον Αλέξη Τσίπρα:
« Να πω στον κ. Τσίπρα να λουστεί κανά δυο φορές γιατί έχει βάψει το μαλλί και είναι αρκετά έντονη η μπογιά».
Αυτό δεν λέγεται πολιτικός διάλογος.
Αυτο δεν λέγεται καν ρητορική μίσους.
Αυτό λέγεται λεκτική πατσαβούρα επιπέδου Λατινοπουλου.
👉Η εν λόγω κυρία, με την ιδιότητα της αναπληρώτριας βουλεύτριας είχε ξεστομίσει το αλησμόνητο:
«Είμαι ένα θάνατο πριν την έδρα».
Νέα γυναίκα κιόλας.

Με κάτι τέτοιες θα την κάνετε την Αλλαγή;
Εκεί στο ΠΑΣΟΚ, ποιος πήγε κι άπλωσε τα ρούχα στην ταράτσα;»

