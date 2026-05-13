Δικογραφία κατά δύο αδερφών από την Κρήτη για υβριστικό και απειλητικό μήνυμα κατά του Κώστα Τσιάρα

Δικογραφία σε βάρος δύο αδερφών, μιας 23χρονης και ενός 28χρονου από την Κρήτη, για υβριστικό και απειλητικό μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προς τον Κώστα Τσιάρα όταν ήταν υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης σχηματίστηκε από τη Διεύθυνση Δίωξης Κυβερνοεγκλήματος

Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ., η έρευνα ξεκίνησε μετά από καταγγελία που έγινε τον Σεπτέμβριο του 2025 για απειλητικό και υβριστικό e-mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση του πολιτικού γραφείου του κ. Τσιάρα.

Σύμφωνα με το protothema.gr, στο e-mail περιλαμβάνονταν βαριές υβριστικές εκφράσεις κατά του κ. Τσιάρα αλλά και του Κυριάκου Μητσοτάκη με απειλές όπως «μην πιστεύεις ότι δεν θα έρθουμε τετ-α-τετ, θα έρθουμε και θα σου γ… το σπίτι».

Η ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ.:

“Από τη Διεύθυνση Δίωξης Κυβερνοεγκλήματος σχηματίσθηκε δικογραφία τακτικής διαδικασίας σε βάρος δύο ημεδαπών, για απειλή και εξύβριση, μέσω διαδικτύου, σε βάρος πολιτικού προσώπου.

Η διερεύνηση της υπόθεσης ξεκίνησε έπειτα από υποβολή έγκλησης σε βάρος διαχειριστή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, ο οποίος σύμφωνα με την καταγγελία απέστειλε τον Σεπτέμβριο του 2025 μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην ηλεκτρονική θυρίδα του πολιτικού γραφείου, με απειλητικό και υβριστικό περιεχόμενο σε βάρος του πολιτικού προσώπου.

Το προανακριτικό υλικό που συγκεντρώθηκε τέθηκε υπόψη της αρμόδιας εισαγγελικής Αρχής, η οποία παρήγγειλε τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης.

Από την επακόλουθη ενδελεχή και εμπεριστατωμένη αστυνομική και ψηφιακή- διαδικτυακή έρευνα, καθώς και από την αλληλογραφία με τη διαχειρίστρια εταιρεία, αξιοποιήθηκαν ηλεκτρονικά ίχνη και λοιπά διαθέσιμα στοιχεία, με αποτέλεσμα τη διακρίβωση της εμπλοκής των κατηγορούμενων στις ανωτέρω αξιόποινες πράξεις, ως διαχειριστές της θυρίδας ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Η δικογραφία που σχηματίσθηκε υποβλήθηκε στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή”.

