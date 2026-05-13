Τηλεθέαση Eurovision: Σάρωσε ο Ακύλας με το “Ferto” – Στο 52,7% έφτασε ο Α΄ Ημιτελικός

Χαμόγελα στην ΕΡΤ για την τηλεθέαση μετά τον Α’ Ημιτελικό της Eurovision. Ο μουσικός διαγωνισμός μαγνήτισε το ενδιαφέρον του τηλεοπτικού κοινού, κάτι που αποτυπώθηκε στις σχετικές μετρήσεις.

Σύμφωνα με τα στοιχεία τηλεθέασης, ο Α’ Ημιτελικός της Eurovision κινήθηκε σε ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα καθ’ όλη τη διάρκεια της βραδιάς, ενώ στο δυναμικό κοινό έφτασε μέχρι και το 52,7%. Στο γενικό σύνολο, το υψηλότερο τέταρτο άγγιξε το 42,2%.

Στο γενικό σύνολο, η μετάδοση κατέγραψε μέσο όρο 37.8%, και στο δυναμικό 47,6%. Μάλιστα, στο τέταρτο της εμφάνισης της ελληνικής συμμετοχής, το δυναμικό κοινό εκτοξεύτηκε στο 50,6% και στο σύνολο 39,7%.

ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΚΟΙΝΟ

Eurovision Night – 22,6%

Eurovision Α’ Ημιτελικός – 47,6%

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

Eurovision Night – 18,5%

Eurovision Α’ Ημιτελικός – 37.8%