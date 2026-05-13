Δήμος Ωραιοκάστρου: Ανοίγει σήμερα η αυλαία του Φεστιβάλ Ποντιακών Εκδηλώσεων

THESTIVAL TEAM

Ανοίγει την Τετάρτη, 13 Μαΐου 2026, στις 20.00, η αυλαία του Φεστιβάλ Ποντιακών Εκδηλώσεων «Από τον Πόντο στο Ωραιόκαστρο – Άμον τ’ ακοίμετον καντήλαν» με την προβολή του ντοκιμαντέρ- αφιερώματος στον Ποντιακό Ελληνισμό του Δήμου Ωραιοκάστρου, παραγωγής της Ένωσης Ποντίων Ωραιοκάστρου και Φίλων (ΕΠΩΦ) με τίτλο «Το Κάστρο που ξεριζώθηκε – Οι Πόντιοι του Ωραιοκάστρου».

Το ντοκιμαντέρ θα παρουσιαστεί σε πρώτη προβολή σε ανοιχτή εκδήλωση στην αίθουσα πολιτισμού «Νέλλυ Δελή» στο Δημοτικό Κτίριο «Παύλος Μελάς» (Μακεδονικού Αγώνα και Καραϊσκάκη, Παλαιόκαστρο). Επιμέλεια αφήγηση: Μυροφόρα Ευσταθιάδου, Κείμενα: Δημήτρης Παπαδόπουλος / Σταυριώτης, Σκηνοθεσία-μοντάζ: Λάμπρος Καζάν).

«Από τον Πόντο στο Ωραιόκαστρο – Άμον τ’ ακοίμετον καντήλαν»

O Δήμος Ωραιοκάστρου διοργανώνει φέτος ένα πρωτοποριακό πολιτιστικό εγχείρημα, το Φεστιβάλ Ποντιακών Εκδηλώσεων «Από τον Πόντο στο Ωραιόκαστρο – Άμον τ’ ακοίμετον καντήλαν», επαναπροσδιορίζοντας τη σχέση της τοπικής κοινωνίας με την ιστορική της ταυτότητα και τιμώντας την ποντιακή προσφυγική μνήμη.

Το Φεστιβάλ αρχίζει την Τετάρτη, 13 Μαΐου και ολοκληρώνεται τον Οκτώβριο του 2026. Υπερβαίνει τα όρια μιας συμβατικής επετείου, μετατρέποντας την πόλη σε ένα ζωντανό βιωματικό πεδίο, μνήμης και πολιτισμού.

Η βασική φιλοσοφία του Φεστιβάλ εστιάζει στη διάχυση της ιστορικής μνήμης στον αστικό ιστό, αναδεικνύοντας την πλούσια πολιτισμική παρακαταθήκη των Πόντιων προσφύγων μέσα από τη μουσική, τα ήθη και έθιμα, τη γαστρονομία, την πίστη και τις προσωπικές αφηγήσεις. Κάθε θεματικός άξονας αναπτύσσεται μέσα από ξεχωριστές δράσεις που ενισχύουν τόσο τη διατήρηση της άυλης πολιτιστικής κληρονομιάς όσο και τη συμμετοχή του κοινού.

Το πρόγραμμα

Αναλυτικά μπορείτε να δείτε το πρόγραμμα του Φεστιβάλ Ποντιακών Εκδηλώσεων «Από τον Πόντο στο Ωραιόκαστρο – Άμον τ’ ακοίμετονκαντήλαν» ΕΔΩ

Το Φεστιβάλ Ποντιακών Εκδηλώσεων «Από τον Πόντο στο Ωραιόκαστρο – Άμον τ’ ακοίμετονκαντήλαν» τελεί υπό την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού.

