Σε σοβαρή κατάσταση στη ΜΕΘ η 17χρονη που έπεσε με τη φίλη της στο κενό

Σε κρίσιμη κατάσταση εξακολουθεί να νοσηλεύεται διασωληνωμένη στο ΚΑΤ η 17χρονη η οποία έπεσε στο κενό από ύψος περίπου 20 μέτρων, μαζί με τη συνομήλικη φίλη της, η οποία έχασε τη ζωή της. 

Σύμφωνα με πληροφορίες του ΣΚΑΪ, η 17χρονη χειρουργήθηκε και γιατροί πολλών ειδικοτήτων την παρακολουθούν (νευροχειρουργοί, χειρουργοί θωρακοχειρουργοί), καθώς φέρει σοβαρά κατάγματα και κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις.

Η τραγωδία εκτυλίχτηκε χτες στην Ηλιούπολη. Τα δύο κορίτσια πήγαν στην ταράτσα 6όροφης πολυκατοικίας, κλείδωσαν την πόρτα και έπεσαν μαζί στο κενό. Το ένα κορίτσι είχε αφήσει και ένα συγκλονιστικό σημείωμα αυτοκτονίας προς τους γονείς της. 

Σύμφωνα με μαρτυρία γειτόνισσας, τα δύο κορίτσια ζήτησαν από τη διαχειρίστρια τα κλειδιά της ταράτσας«Η φίλη μου της λέει ‘εκεί που είναι τα κλειδιά, εκεί που τα βάζουμε’. Δεν πρόλαβε να κάνει πέντε βήματα και ακούει το μπαμ, πέσανε τα παιδιά από την ταράτσα. Πού να φανταστεί εκείνη τώρα γιατί και για ποιο λόγο ήθελαν τα κλειδιά. […] Δεν μπορούσε να φανταστεί αυτό το τραγικό γεγονός».

Τις στιγμές που ακολούθησαν μετά τη σοκαριστική πτώση των δύο κοριτσιών στην Ηλιούπολη πειέγραψε και κάτοικος της περιοχής.

«Γύρω στις 12 ακούστηκε ένα μακρόσυρτο επιφώνημα, ένα ‘ααα’ και ένας πολύ δυνατός κρότος. Και γυρνώντας το κεφάλι βλέπω δύο κορίτσια», λέει ο κ. Στέφανος, που έχει το γραφείο του ακριβώς δίπλα, δείχνοντας το σημείο όπου έπεσαν.

Ο ίδιος πήρε το ΕΚΑΒ και την Άμεση δράση και όπως είπε το πλήρωμα του ΕΚΑΒ ήρθε γρήγορα. «Κατέβηκε και μια κυρία από τον πρώτο η οποία πλησίασε τη μία κοπέλα και είδε ότι ανέπνεε. Και μετά κατέβηκε και ο αδελφός της κοπέλας, που ευτυχώς ήταν η κοπέλα που ανέπνεε» σημείωσε.

Όπως περιγράφει, οι άνθρωποι που ήταν στο σημείο προσπαθούσαν να τους μιλούν μέχρι να έρθει το ΕΚΑΒ, «για να κρατήσει τα μάτια ανοιχτά». Παρά τα βαριά της τραύματα, η μια κοπέλα επικοινωνούσε.

