Φλωρίδης: Το ΠΑΣΟΚ έχει συμπεριφορές κομμάτων του περιθωρίου – Ούτε ο ίδιος ο Τσίπρας δεν πιστεύει ότι μπορεί να κερδίσει τον Μητσοτάκη

Κριτική στο ΠΑΣΟΚ για τη στάση του και τη ρητορική του κάνοντας λόγο για «συμπεριφορές κομμάτων του περιθωρίου» αλλά και στον Αλέξη Τσίπρα για τον οποίο είπε ότι «ούτε ο ίδιος δεν πιστεύει ότι μπορεί να κερδίσει τον Μητσοτάκη», άσκησε το βράδυ της Τρίτης ο Γιώργος Φλωρίδης.

Με αφορμή τη συνάντηση που είχε με τον Ευρωπαίο Επίτροπο για το Κράτος Δικαίου, ο υπουργός Δικαιοσύνης επισήμανε στο Action24 ότι «οι δηλώσεις του ήταν ότι η Ελλάδα έχει κάνει πολύ σημαντικά βήματα στην ενίσχυση του κράτους δικαίου. Η Ελλάδα είναι στις 9 χώρες από τις 27 που έχουν τις λιγότερες συστάσεις. Μια από τις βασικότερες συστάσεις που βγήκε το 2024 ήταν όταν ψηφίσαμε τον νόμο για τις ολομέλειες των ανωτάτων δικαστηρίων να ψηφίζουν για τις ηγεσίες τους».

Ερωτηθείς, στη συνέχεια, για τους χαρακτηρισμούς του ΠΑΣΟΚ περί «συμμορίας» κατά της κυβέρνησης, ο κ. Φλωρίδης απάντησε ότι «αυτή η στάση κάνει κακό στο ΠΑΣΣΟΚ και όχι στην κυβέρνηση. Ο κόσμος που απευθύνεται το ΠΑΣΟΚ δεν επιθυμεί αυτόν τον τοξικό λόγο. Δεν μπορεί μια κυβέρνηση εκλεγμένη από τον λαό να χαρακτηρίζεται συμμορία και εγκληματική οργάνωση. Αυτά είναι συμπεριφορές κομμάτων του περιθωρίου. Εκπλήσσομαι που το ΠΑΣΟΚ μπαίνει σε αυτόν τον δρόμο».

Όσον αφορά τον Αλέξη Τσίπρα, ο υπουργός Δικαιοσύνης σημείωσε ότι «μέχρι στιγμής η επανεμφάνισή του έχει ένα γεγονός: ότι έγραψε ένα βιβλίο στο οποίο κατηγορεί όλους τους ανθρώπους με τους οποίους συνεργάστηκε και τους ρίχνει ευθύνες για τις αποτυχίες. Το ερώτημα είναι: σε μια Ελλάδα που ζει σε μια ταραγμένη περιοχή αυτή την περίοδο, που μπαίνουν ζητήματα ασφάλειας, που μπαίνουν ζητήματα προστασίας των εισοδημάτων, τι ενδιαφέρον μπορεί να έχει για το παρον και το μέλλον ένα βιβλίο στο οποίο πρώην πρωθυπουργός καταφέρεται κατά πρώην συνεργατών του; Τώρα λέει ότι δεν μου έφτανε το 17%, ο κόσμος προσπαθεί να καταλάβει τι θέλει να μας πει. Δεν νομίζω ότι ο Τσίπρας πιστεύει ότι μπορεί να κερδίσει τον Μητσοτάκη αλλά αυτό εντάσσεται στον ανταγωνισμό της αντιπολίτευσης».

Ο Γιώργος Φλωρίδης τάχθηκε, τέλος, υπέρ της πρότασης Μαρινάκη για ονομαστικοποίηση όσων δραστηριοποιούνται στο διαδίκτυο: «Συμφωνώ με ονομαστικοποίηση όσων δραστηριοποιούνται στο διαδίκτυο, να βάζεις το όνομά σου και τη φάτσα σου, αυτό είναι πρόταση του κ. Μαρινάκη, θα δούμε πώς μπορεί να γίνει γιατί θέλει ευρύτερο ευρωπαϊκό πλαίσιο. Αν δεν θέλουν να βάλουν τα στοιχεία τους, να μην ανοίξουν λογαριασμούς» προαναγγέλλοντας νομοθετική παρέμβαση για τα deepfakes των βίντεο σημειώνοντας ότι «εξετάζουμε τον νόμο στη Δανία για να γίνει αδίκημα η χρήση προσώπου ώστε να γίνονται άλλα πράγματα»