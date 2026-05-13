Εκδήλωση μνήμης για τη Γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου σήμερα από τον Δήμο Θεσσαλονίκης

Ο Δήμος Θεσσαλονίκης, η Ε΄ Δημοτική Κοινότητα και η Καλλιτεχνική Στέγη Ποντίων Βορείου Ελλάδος σας προσκαλούν στην εκδήλωση μνήμης για τη Γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου, που θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 13 Μαΐου 2026 και ώρα 19:00, στο Θέατρο Άλσους Νέας Ελβετίας.

Με τη συμμετοχή του χορευτικού και των μουσικών του συλλόγου, η βραδιά φέρει τον τίτλο:

«Η Ρωμανία κι αν πέρασεν, Η Μνήμη δεν Σβήνει».

Η 19η Μαΐου είναι η Ημέρα Μνήμης της Γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου. Με αίσθημα ευθύνης απέναντι στην Ιστορία, τιμούμε εκείνους που χάθηκαν και κρατάμε ζωντανή τη μνήμη τους.

19 Μαΐου – ΔΕΝ ΞΕΧΝΩ

Η εκδήλωση είναι ανοιχτή στο κοινό με ελεύθερη είσοδο.