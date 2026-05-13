Δύο ενημερωτικές ημερίδες για την κυβερνοασφάλεια σήμερα στη Θεσσαλονίκη

Δύο νέες ενημερωτικές ημερίδες με αντικείμενο την κυβερνοασφάλεια διοργανώνει η Αντιπεριφέρεια Ψηφιακής Διακυβέρνησης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, στο πλαίσιο δράσεων ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης των πολιτών για την ασφαλή χρήση του διαδικτύου.

Οι εκδηλώσεις πραγματοποιούνται σε συνεργασία με το πρόγραμμα «Σεμινάρια Κυβερνοασφάλειας» της Google και του ΑΠΘ, καθώς και με τους Δήμους Θεσσαλονίκης και Λαγκαδά.

Στόχος των ημερίδων είναι η ενίσχυση της ψηφιακής ασφάλειας και η εκπαίδευση των πολιτών στην ορθή χρήση του διαδικτύου, σε μια εποχή όπου οι ψηφιακές απειλές και οι ηλεκτρονικές απάτες αυξάνονται διαρκώς.

Τι θα μάθουν οι συμμετέχοντες

Κατά τη διάρκεια των παρουσιάσεων, οι πολίτες θα ενημερωθούν για:

την ασφαλή πλοήγηση στο διαδίκτυο

την αναγνώριση ψηφιακών κινδύνων και ηλεκτρονικών απατών

την προστασία προσωπικών δεδομένων

τη δημιουργία ισχυρών κωδικών και την ασφάλεια λογαριασμών

βασικές πρακτικές ψηφιακής προστασίας για όλες τις ηλικίες

Το πρόγραμμα των ημερίδων

Λαγκαδάς (Σοχός)

Ημερομηνία: Τετάρτη 13 Μαΐου

Ώρα: 09:00 π.μ.

Χώρος: Αίθουσα Θεάτρου Δημοτικού Καταστήματος Σοχού

Θεσσαλονίκη

Ημερομηνία: Τετάρτη 13 Μαΐου

Ώρα: 11:30 π.μ.

Χώρος: 6ο ΚΑΠΗ Ε’ Δημοτικής Κοινότητας Θεσσαλονίκης (Νούκα Στέφανου 10, Χαριλάου)

Με τις συγκεκριμένες δράσεις, η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας επιδιώκει να ενισχύσει το επίπεδο ψηφιακής παιδείας των πολιτών και να συμβάλει στην πρόληψη φαινομένων διαδικτυακής απάτης και κακόβουλων επιθέσεων.