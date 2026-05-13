Σήμερα η 24ωρη πανελλαδική απεργία της ΑΔΕΔΥ – Κλειστές οι δημόσιες υπηρεσίες

Σε πανελλαδική, πανδημοσιοϋπαλληλική απεργία προχωρούν σήμερα, Τετάρτη 13 Μαΐου 2026, οι εργαζόμενοι στο Δημόσιο, με συγκέντρωση διαμαρτυρίας στη Θεσσαλονίκη στο Άγαλμα Βενιζέλου στις 10:30 το πρωί, αλλά και κινητοποιήσεις σε όλες τις πόλεις της χώρας.

Στην απεργία συμμετέχουν όλοι οι δημόσιοι υπάλληλοι, ανεξαρτήτως σχέσης εργασίας, γεγονός που σημαίνει ότι οι δημόσιες υπηρεσίες θα παραμείνουν κλειστές.

Με αφορμή δημοσιεύματα και αναρτήσεις που κυκλοφόρησαν τις τελευταίες ώρες, διευκρινίζεται από την ΑΔΕΔΥ ότι τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς δεν εντάσσονται στον δημόσιο τομέα και οι εργαζόμενοι σε αυτά δεν καλύπτονται συνδικαλιστικά από την ΑΔΕΔΥ.

Ως εκ τούτου, η απεργιακή κινητοποίηση δεν επηρεάζει την κανονική λειτουργία των ΜΜΜ, τα οποία αναμένεται να κινηθούν χωρίς αλλαγές στα δρομολόγιά τους.

Η ανακοίνωση έγινε προκειμένου να αποσαφηνιστεί η κατάσταση και να αποφευχθεί η σύγχυση που έχει προκληθεί από ανακριβείς πληροφορίες που αναπαράγονται σε ορισμένα Μέσα Ενημέρωσης.

Τα αιτήματα της απεργίας

Όπως τονίζει η ΑΔΕΔΥ στην απεργία στις 13 Μαΐου «εργαζόμενες και εργαζόμενοι δίνουν τη μάχη απέναντι στις πολιτικές της φτωχοποίησης που κυριαρχούν. Δίνουν απάντηση στις εφαρμοζόμενες πολιτικές της κυβερνητικής πλειοψηφίας που έχουν ως σημείο αναφοράς τους λίγους και όχι τους πολλούς»

