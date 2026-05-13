Ουρολοιμώξεις στις γυναίκες: 8 απλές κινήσεις πρόληψης για καλύτερη υγεία του ουροποιητικού

Οι γυναίκες, επηρεάζοντας σημαντικά την καθημερινότητα και την ποιότητα ζωής τους.

«Η σωστή πρόληψη μπορεί να μειώσει αισθητά την πιθανότητα εμφάνισης επεισοδίων κυστίτιδας και άλλων λοιμώξεων του ουροποιητικού συστήματος», αναφέρει κ. Βασίλης Αργυρόπουλος, Ουρολόγος, Αναπληρωτής Διευθυντής της Α΄ Ουρολογικής Κλινικής του Metropolitan General ο οποίος δίνει βασικές οδηγίες που συμβάλλουν ουσιαστικά στην προστασία του ουροποιητικού συστήματος.

1. Επαρκής ενυδάτωση

Η κατανάλωση άφθονων υγρών είναι από τα σημαντικότερα μέτρα πρόληψης. Συνιστάται η λήψη περίπου 8 ποτηριών νερού ημερησίως, κατανεμημένων ισομερώς μέσα στη μέρα — ιδανικά ένα ποτήρι κάθε 2 έως 2,5 ώρες. Η συχνή ενυδάτωση βοηθά στην τακτική αποβολή των ούρων και στη μείωση της συγκέντρωσης μικροβίων στην ουροδόχο κύστη.

2. Μην καθυστερείτε την ούρηση

Η αναβολή της ούρησης ευνοεί τον πολλαπλασιασμό βακτηρίων μέσα στην κύστη. Είναι σημαντικό να αδειάζει η κύστη τακτικά και χωρίς καθυστερήσεις, ώστε να απομακρύνονται πιθανοί παθογόνοι μικροοργανισμοί.

3. Σωστή υγιεινή της περιοχής

Μετά την ούρηση ή την αφόδευση, το σκούπισμα πρέπει να γίνεται πάντα από εμπρός προς τα πίσω. Με αυτόν τον τρόπο μειώνεται η μεταφορά μικροβίων από την περιοχή του πρωκτού προς την ουρήθρα.

4. Αποφυγή ερεθιστικών προϊόντων

Η χρήση αντισηπτικών στον κόλπο ή προϊόντων υγιεινής με άρωμα και αποσμητικές ουσίες μπορεί να διαταράξει τη φυσιολογική χλωρίδα της περιοχής και να αυξήσει την ευαισθησία σε λοιμώξεις. Προτιμώνται ήπια προϊόντα χωρίς ερεθιστικούς παράγοντες.

5. Επιλογή κατάλληλων ρούχων

Τα πολύ στενά ρούχα και τα συνθετικά εσώρουχα δημιουργούν συνθήκες υγρασίας και θερμότητας που ευνοούν την ανάπτυξη μικροβίων. Τα βαμβακερά εσώρουχα και τα άνετα ρούχα βοηθούν στη διατήρηση της σωστής υγιεινής και αερισμού της περιοχής.

6. Ούρηση μετά τη σεξουαλική επαφή

Η ούρηση μέσα στα πρώτα 15 λεπτά μετά τη σεξουαλική επαφή συμβάλλει στην απομάκρυνση μικροβίων που ενδέχεται να έχουν εισέλθει στην ουρήθρα. Σε γυναίκες με υποτροπιάζουσες κυστίτιδες που σχετίζονται με τη σεξουαλική δραστηριότητα, ο ουρολόγος μπορεί να συστήσει ειδική προφυλακτική αγωγή με αντιβίωση πριν ή μετά την επαφή.

7. Ο ρόλος του cranberry

Το cranberry φαίνεται να έχει σημαντική προληπτική δράση στις ουρολοιμώξεις, καθώς δυσκολεύει την προσκόλληση βακτηρίων στο τοίχωμα της κύστης. Μπορεί να καταναλωθεί είτε σε μορφή χυμού είτε ως συμπλήρωμα διατροφής σε κάψουλες.

8. Προσοχή το καλοκαίρι

Κατά τους θερινούς μήνες, η παραμονή με βρεγμένο μαγιό για μεγάλο χρονικό διάστημα μπορεί να ευνοήσει την ανάπτυξη μικροβίων. Συνιστάται η άμεση αλλαγή σε στεγνό μαγιό μετά το μπάνιο στη θάλασσα ή την πισίνα.

«Η πρόληψη των ουρολοιμώξεων βασίζεται κυρίως σε απλές καθημερινές συνήθειες και στη σωστή υγιεινή. Η υιοθέτηση αυτών των πρακτικών μπορεί να μειώσει σημαντικά τα επεισόδια λοιμώξεων και να συμβάλει στη διατήρηση της υγείας του ουροποιητικού συστήματος. Σε περιπτώσεις συχνών υποτροπών, η συμβουλή του ουρολόγου είναι απαραίτητη για εξατομικευμένη αντιμετώπιση και πρόληψη», καταλήγει ο κ. Αργυρόπουλος.