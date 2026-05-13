MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Οι πληρωμές από e-ΕΦΚΑ – ΔΥΠΑ έως και την Παρασκευή

Intime
|
THESTIVAL TEAM

Συνολικά 61.505.000 ευρώ καταβάλλονται, έως τις 15 Μαΐου σε 54.260 δικαιούχους, στο πλαίσιο των προγραμματισμένων καταβολών του e-ΕΦΚΑ και της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης.

Ειδικότερα από τον e-ΕΦΚΑ:

-Έως και 15 Μαΐου θα καταβληθούν 20.500.000 ευρώ σε 900 δικαιούχους σε συνέχεια έκδοσης αποφάσεων για εφάπαξ.
-Στις 14 Μαΐου θα καταβληθούν 205.000 ευρώ σε 160 δικαιούχους για παροχές ΟΑΕΕ.

Από την ΔΥΠΑ θα γίνουν οι εξής καταβολές:

-19.000.000 ευρώ σε 31.000 δικαιούχους για καταβολή επιδομάτων ανεργίας και λοιπών επιδομάτων.
-1.500.000 ευρώ σε 2.200 μητέρες για επιδοτούμενη άδεια μητρότητας.
-19.000.000 ευρώ σε 18.000 δικαιούχους στο πλαίσιο επιδοτούμενων προγραμμάτων απασχόλησης.
-1.300.000 ευρώ σε 2.000 δικαιούχους στο πλαίσιο προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα.

e-ΕΦΚΑ ΔΥΠΑ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΔΙΕΘΝΗ 17 ώρες πριν

Ιράν: “Εάν δεχτούμε νέα επίθεση έχουμε τη δυνατότητα να εμπλουτίσουμε μέχρι το επίπεδο του 90%” λέει η Τεχεράνη

ΥΓΕΙΑ 1 ώρα πριν

Ουρολοιμώξεις στις γυναίκες: 8 απλές κινήσεις πρόληψης για καλύτερη υγεία του ουροποιητικού

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 18 ώρες πριν

Φθιώτιδα: Στη ΜΕΘ 58χρονος που τον δάγκωσε οχιά ενώ μάζευε ξύλα

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 8 ώρες πριν

Πέθανε ο δημοσιογράφος Ηρακλής Κοτζιάς σε ηλικία 88 ετών

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 13 ώρες πριν

ΟΛΘ: Διεκδικεί συμμετοχή στον εμπορικό διάδρομο ΙΜΕC – Προχωρά ο 6ος προβλήτας

MEDIA NEWS 14 ώρες πριν

Μάρα Ζαχαρέα για Σία Κοσιώνη: “Αν οι συνθήκες ήταν διαφορετικές θα ήθελε να παραμείνει στον ΣΚΑΪ”