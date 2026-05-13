Εργασίες συντήρησης και κοπής πρασίνου και σήμερα στο παράπλευρο οδικό δίκτυο της Ε.Ο. Θεσσαλονίκης – Ν. Μουδανιών

Εργασίες συντήρησης και κοπής πρασίνου στο παράπλευρο οδικό δίκτυο της Ε.Ο. Θεσσαλονίκης – Ν. Μουδανιών θα πραγματοποιήσει η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας από την Τρίτη 12 Μαΐου έως και την Παρασκευή 15 Μαΐου 2026, με ώρα έναρξης των εργασιών από τις 06:30 π.μ. έως τη δύση του ηλίου, και ανάλογα με τις επικρατούσες καιρικές συνθήκες.

Συγκεκριμένα, πρόκειται για εργασίες που θα πραγματοποιηθούν στην Ε.Ο. Θεσσαλονίκης – Ν. Μουδανιών από τον Α/Κ Ν. Ρυσίου (χ.θ. 18+850) έως το ύψος του κυκλικού κόμβου (Κ/Κ) Κασσανδρείας (χ.θ.23+650) στο έρεισμα του οδικού τμήματος, με αποκλεισμό της δεξιάς λωρίδας κυκλοφορίας, ανά κατεύθυνση και τμηματικά. Τα συνεργεία θα είναι κινητά, με τον αποκλεισμό κάθε τμήματος να διαρκεί σχετικά μικρό χρονικό διάστημα.

Ήδη έχει γίνει η σχετική συνεννόηση με την Υποδιεύθυνση Τροχαίας Θεσσαλονίκης, το Τμήμα Τροχαίας Ν. Μουδανιών, το Τμήμα Τροχαίας Θέρμης, ώστε να υπάρξουν οι απαραίτητες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για την ασφαλέστερη διεξαγωγή της κυκλοφορίας κατά τη διάρκεια των εργασιών.