Εργασίες συντήρησης στην Επαρχ.Οδό 25, Επαρχ. Οδό 29 και Επαρχ. Οδό 30 από σήμερα – Σε ποια σημεία

Εργασίες συντήρησης θα εκτελέσει η Υποδιεύθυνση Τεχνικών Έργων της Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας τις επόμενες ημέρες σε διάφορα σημεία του οδικού δικτύου.

Συγκεκριμένα:

Εργασίες καθαρισμού ερεισμάτων και ασφαλτόστρωσης επί της Επαρχιακής οδού 25 Θεσσαλονίκης – Καβάλας θα πραγματοποιηθούν από την Τετάρτη 13 Μαΐου έως την Παρασκευή 22 Μαΐου 2026, καθημερινά από τις 07.00 π.μ. έως τις 19:00 μ.μ., και ανάλογα με τις επικρατούσες καιρικές συνθήκες.

Πιο συγκεκριμένα, οι εργασίες καθαρισμού ερεισμάτων και ασφαλτόστρωσης θα υλοποιηθούν επί της Επαρχιακής οδού 25 Θεσσαλονίκης – Καβάλας προς Σταυρό – Ολυμπιάδα – Όρια Ν. Χαλκιδικής και στα δυο ρεύματα κυκλοφορίας. Οι εργασίες διαγράμμισης θα εκτελεστούν επί της Επαρχιακής οδού 25 από Όρια Νομού προς Σταυρό.

Εργασίες κοπής χόρτων – κλαδιών δέντρων και καθαρισμό εκατέρωθεν της 29ης Επαρχιακής οδού «Θεσσαλονίκης – Τριλόφου – όρια Νομού Θεσσαλονίκης» από τη διασταύρωση με 27η επαρχιακή οδό «Θεσσαλονίκης – Ν. Μηχανιώνα» έως τον ανισόπεδο κόμβο με ΝΕΟ Θεσσαλονίκης – Μουδανίων και στις δύο κατευθύνσεις κυκλοφορίας, από την Τετάρτη 13 Μαΐου έως την Παρασκευή 15 Μαΐου 2026 , με ώρα έναρξης των εργασιών από τις 07:30 π.μ. , και ανάλογα με τις επικρατούσες καιρικές συνθήκες.

«Θεσσαλονίκης – Τριλόφου – όρια Νομού Θεσσαλονίκης» από τη διασταύρωση με 27η επαρχιακή οδό «Θεσσαλονίκης – Ν. Μηχανιώνα» έως τον ανισόπεδο κόμβο με ΝΕΟ Θεσσαλονίκης – Μουδανίων και στις δύο κατευθύνσεις κυκλοφορίας, από την , , και ανάλογα με τις επικρατούσες καιρικές συνθήκες. Εργασίες τοποθέτησης κικλιδωμάτων σε διάφορες θέσεις επί της 30ης Επαρχιακής οδού «Ρυσίο Ταγαράδες Αγ. Παρασκευή Σουρωτή Βασιλικά» και στις δύο κατευθύνσεις κυκλοφορίας, από την Τρίτη 12 Μαΐου έως την Παρασκευή 22 Μαΐου 2026, με ώρα έναρξης των εργασιών καθημερινά στις 07:30 π.μ., και ανάλογα με τις επικρατούσες καιρικές συνθήκες.

Ήδη έχει γίνει η σχετική συνεννόηση με το Τμήμα Τροχαίας Ασπροβάλτας (1), το Τμήμα Τροχαίας Θέρμης (2) και το Τμήμα Τροχαίας Θέρμης (3), ώστε να υπάρξουν οι απαραίτητες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για την ασφαλέστερη διεξαγωγή της κυκλοφορίας στη διάρκεια των εργασιών.