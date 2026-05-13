Σήμερα τα εγκαίνια της εικαστικής έκθεσης “Ordino Επίμονη Τέχνη” στην Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών

Η Επίμονη Τέχνη παρουσιάζει το νέο εικαστικό project με τίτλο «ORDINO», ένα πολυδιάστατο καλλιτεχνικό εγχείρημα που αναδεικνύει μια δυναμική σύμπραξη εικαστικών και θεατρικών τεχνών. Το project διερευνά τη στιγμή της αναμονής, της εσωτερικής έντασης και της μετάβασης προς τη δημιουργική αποκάλυψη, μετατρέποντας τον εκθεσιακό χώρο σε πεδίο συνάντησης της εικαστικής έκφρασης με τη θεατρική πράξη.

Τα επίσημα εγκαίνια της έκθεσης, η οποία φιλοξενείται στην είσοδο της πλατείας του Θεάτρου Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών, θα δοθούν την Τετάρτη 13 Μαΐου, στις 20.00, παρουσία του Κωνσταντίνου Γκιουλέκα (Υφυπουργού Εσωτερικών, αρμοδίου για τα θέματα Μακεδονίας Θράκης), του Αστέριου Πελτέκη (Καλλιτεχνικού Διευθυντή του ΚΘΒΕ), της Χρύσας Μπαρζόκα (εικαστικού, υπεύθυνης για την έμπνευση & επιμέλεια της έκθεσης), καθώς και καλλιτεχνών που συμμετέχουν.

Το project «ORDINO» αντλεί την έμπνευσή του από τη θεατρική έννοια του «ordino», τη διαδικασία της προετοιμασίας πριν την έναρξη μιας παράστασης – μια τελετουργική στιγμή κατά την οποία οι ηθοποιοί καλούνται στη σκηνή, δημιουργώντας ένταση, προσμονή και συλλογική ταύτιση. Μέσα από αυτή την έννοια, το “ORDINO” μετασχηματίζεται σε εικαστική εμπειρία: μια ποιητική αναμονή, όπου το αόρατο γίνεται ορατό και η προετοιμασία μετατρέπεται σε τελετουργία.

Κάθε έργο συνοδεύεται από κείμενο του καλλιτέχνη, που συνδέει την εικαστική δημιουργία με κάποια από τις θεατρικές παραγωγές που παρουσιάστηκαν στο ΚΘΒΕ κατά τη διάρκεια της 65χρονης ιστορίας του.

Η έκθεση αναδεικνύει την έννοια της επιμονής στην τέχνη — τη διαρκή ανάγκη του καλλιτέχνη να μεταμορφώνεται, να εκφράζεται και να γίνεται παρών.

Η έκθεση πραγματοποιείται με τη στήριξη συνεργατών και φορέων που συμβάλλουν ενεργά στη διάδοση της σύγχρονης καλλιτεχνικής δημιουργίας. Στο πλαίσιο της έκθεσης παρουσιάζονται αυθεντικά πρωτότυπα έργα, διαθέσιμα στο κοινό.

Συμμετέχοντες Εικαστικοί:

Βασίλης Μπόττας, Ειρήνη Λαζαρίδου, Ντίνα Μπακανιάρη, Παντελής Τσάτσης, Γιάννης Αδαμόπουλος, Yiannis Kaminis, Γιώργος Βαρδάκας, Θεώνη Αρφανάκη, Ερμίνα Συνωπίδου, Δέσποινα Τσιριοπούλου, Δέσποινα Αγγελοπούλου, Αθηνά Τσιρίκα, Μιχαέλα Χαιρέτη, Λυδία Λουδοβίκου, Αργύρης Κάλτσιος, Μαριάννα Πατινιώτη, ElviraGuralnik, Ειρήνη Καραμητρόγλου, Μελπομένη Καρακίτσου, Κωνσταντίνος Γόγαλης, Ιωάννα Αμπατζή, Γλυκερία Κάλφα, Δέσποινα Νικολιδάκη, Σάσα Μελισσα, Eva Juli, Μαριέλα Αλεποπούλου, LidaKoumentaki, Στέλλιος Κατερίνης, Σταυρούλα Ανδρέου, Δανάη Κεραμέως, Μαριλένα Μπιτζάνη, KirsikkaSoustiel, Χρύσα Μπαρζόκα.

