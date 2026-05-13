Πέτρος Γαϊτάνος για Eurovision: Δεν μπορώ να βλέπω έναν άνδρα με μούσι ντυμένο γυναίκα πόρνη

Ο Πέτρος Γαϊτάνος συνάντησε τον Γρηγόρη Αρναούτογλου, τη νύχτα της Τρίτης, στο νέο επεισόδιο για την εκπομπή “The 2night Show” που προβλήθηκε στο πρόγραμμα του ΑΝΤ1.

Μέσα σε όλα, δε, ο δημοφιλής καλλιτέχνης αναφέρθηκε στον θεσμό της Eurovision εξηγώντας τους λόγους για τους οποίους και δεν ανήκει τα τελευταία χρόνια, τουλάχιστον, στο κοινό του.

Πιο συγκεκριμένα, ο Πέτρος Γαϊτάνος εκμυστηρεύτηκε αρχικά πως “οι λόγοι του να δικαιολογήσουμε, κάποιες φορές, την αμαρτία και να την κάνουμε ομορφιά, δικαίωμα και εξέλιξη είναι έκπτωση. Εγώ δεν πιστεύω ότι είναι κακή η Eurovision, ο τρόπος όμως που εξελίσσεται είναι για μένα κακός”.

Γιατί το παράδειγμα που μεταφέρει μέσα από την ματαιοδοξία, μέσα από την αλαζονεία που έχει ο τρόπος που εξελίσσεται η Eurovision, μέσα από τα άμεσα δαιμονικά στοιχεία, μέσα από την υπερβολική εγωπάθεια και τη σαχλαμάρα που κουβαλάει, ταυτόχρονα και με άξια πράγματα, όλο μαζί είναι ενδιαφέρον. Μια ωραία γιορτή, όμορφη”.

“Συγχώρεσε με, όμως, το να βλέπω έναν άνδρα με μούσι ντυμένο ως γυναίκα – πόρνη με μια ομπρέλα να τραγουδάει και να κάνει σαχλαμάρες. Αυτό είναι έκπτωση, δεν είναι εξέλιξη” πρόσθεσε, εν συνεχεία, ο Πέτρος Γαϊτάνος στη νέα τηλεοπτική του συνέντευξη.

“Δεν μιλάω για κανέναν συγκεκριμένα και δεν μ’ αρέσει να μιλώ για πρόσωπα. Μιλάω γενικότερα γι’ αυτή τη λύσσα δόξας που βγαίνει μέσα από αυτόν τον διαγωνισμό”.