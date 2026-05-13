Λίβανος: 13 νεκροί μετά από ισραηλινά πλήγματα στο νότιο τμήμα της χώρας

Δεκατρείς άνθρωποι σκοτώθηκαν χθες Τρίτη εξαιτίας ισραηλινών πληγμάτων σε τρεις περιοχές του νοτίου Λιβάνου, όπως ανακοίνωσε το υπουργείο Υγείας της χώρας.

Πέντε άνθρωποι βρήκαν τον θάνατο σε ισραηλινό βομβαρδισμό στην πόλη Ναμπατία. Μεταξύ των θυμάτων είναι δύο μέλη της υπηρεσίας Πολιτικής Προστασίας, διευκρίνισε το υπουργείο Υγείας του Λιβάνου.

Λίγα χιλιόμετρα μακρύτερα, στην πόλη Ζιμπτσίτ, σκοτώθηκαν τέσσερις άνθρωποι, ανάμεσά τους στρατιώτης και σύρος υπήκοος.

Τέσσερις άμαχοι (μεταξύ των οποίων γυναίκα και παιδί) σκοτώθηκαν και άλλοι 12 τραυματίστηκαν εξαιτίας ισραηλινού πλήγματος στο Μπιντ Τζμπέιλ.

Σύμφωνα με τον πιο πρόσφατο απολογισμό του υπουργείου Υγείας του Λιβάνου, πριν από τα τελευταία πλήγματα, τουλάχιστον 380 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί και 1.122 έχουν τραυματιστεί εξαιτίας των ισραηλινών πληγμάτων στη χώρα από τις 17 Απριλίου, όταν ανακοινώθηκε κατάπαυση του πυρός. Από την πλευρά του, το Ισραήλ έχει ανακοινώσει πως πέντε στρατιώτες του έχουν σκοτωθεί σε μάχες στον νότιο Λίβανο.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

