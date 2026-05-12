Γιώργος Καπουτζίδης: Mας ήρθε ξαφνικό, μια αλλαγή στη σειρά εμφάνιση

Λίγο πριν από την έναρξη του πρώτου Ημιτελικού της Eurovision Song Contest 2026, οι Γιώργος Καπουτζίδης και Μαρία Κοζάκου συνδέθηκαν ζωντανά με το ειδικό Eurovision night της ΕΡΤ, μεταφέροντας το κλίμα από τη Βιέννη λίγο πριν ανοίξει η αυλαία του φετινού διαγωνισμού.

Κατά τη διάρκεια της σύνδεσης, ο γνωστός δημιουργός αποκάλυψε πως υπήρξε αλλαγή της τελευταίας στιγμής στη ροή του προγράμματος, η οποία έφτασε απευθείας στο booth των σχολιαστών λίγο πριν από τη μετάδοση. Συγκεκριμένα, όπως ανέφερε, τροποποιήθηκε η σειρά εμφάνισης δύο χωρών του αποψινού ημιτελικού.

Ειδικότερα, ο Γιώργος Καπουτζίδης σημείωσε χαρακτηριστικά πως “έγινε κάτι σήμερα το οποίο μας ήρθε ξαφνικό. Μας ήρθε μία αλλαγή στη ροή και είμαστε σε ετοιμότητα. Αλλαγή στη σειρά εμφάνισης”.

“Δηλαδή σε δυο συγκεκριμένα σημεία, στην πρόβα, βγήκε εκτάκτως ο παρουσιαστής. Είναι τα δυο σημεία όπου μπαίνουν εμβόλιμες οι Big 5 οπότε και η Ιταλία και η Γερμανία άλλαξαν σειρά εμφάνισης. Είναι και οι μόνες που μπορούν κιόλας να αλλάξουν σειρά εμφάνισης, δεν μπορούν άλλες”.



“Κι αυτό το μάθαμε, τώρα, το απόγευμα. Δηλαδή η Ιταλία θα τραγουδούσε μετά τη Γεωργία, ενώ τώρα θα τραγουδήσει μετά την Πορτογαλία και η Γερμανία θα τραγουδούσε μετά το Ισραήλ, ενώ τώρα θα τραγουδήσει μετά το Βέλγιο” πρόσθεσε, εν συνεχεία, ο Γιώργος Καπουτζίδης στον αέρα της ΕΡΤ το βράδυ της Τρίτης.