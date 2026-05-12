Δημήτρης Νατσιός: Ήμουν μια ζωή με παιδιά και η καρδιά μου κλαίει για την τραγωδία
«Γιατί σβήνει το γέλιο από τα νόστιμα πρόσωπα των παιδιών και βλέπουν σκοτάδια γύρω τους;» διερωτάται μεταξύ άλλων ο πρόεδρος της Νίκης Δημήτρης Νατσιός, σε δήλωσή του για την αυτοκτονία των δύο κοριτσιών:
«Τρία πράγματα μας θυμίζουν τον χαμένο παράδεισο: Το άρωμα των λουλουδιών
Το κελάηδισμα των πουλιών Και το γέλιο των παιδιών», έλεγε ο Ντοστογιέφσκι.
Τι συμβαίνει; Γιατί σβήνει το γέλιο από τα νόστιμα πρόσωπα των παιδιών και βλέπουν σκοτάδια γύρω τους;
Τι Ελλάδα είναι αυτή που γεμίζει απελπισία παιδιά, νέα κορίτσια που είναι φως και ζωή; Ποιος θα μας γλιτώσει από ένα κράτος που οι δημασκοπικοί δείκτες είναι σημαντικότεροι από το άρωμα της νιότης;» διερωτάται ο πρόεδρος της Νίκης και καταλήγει.
«Ήμουν μια ζωή με παιδιά και η καρδιά μου κλαίει για την τραγωδία. Ο αναστάς Χριστός να παρηγορεί και να γιατρεύει πληγές».
