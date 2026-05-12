Ηλιούπολη: “Είδα τις δύο κοπέλες στο πάτωμα μέσα στα αίματα, μιλούσα στην μία, έβγαζε επιφωνήματα”, περιγράφει γειτόνισσα

Η ώρα είναι λίγα λεπτά μετά της 12:00 το μεσημέρι και ένας δυνατός ήχος ακούγεται από μια πολυκατοικία στην οδό Ελευθερίου Βενιζέλου στην Ηλιούπολη. Κανείς όμως δεν μπορούσε να φανταστεί ότι ο θόρυβος αυτός προερχόταν από την πτώση δύο 17χρονων κοριτσιών από την ταράτσα της πολυκατοικίας. Με τη μια κοπέλα να βρίσκει ακαριαίο θάνατο και την άλλη να νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση στο ΚΑΤ.

Μια επίσκεψη σε ένοικο της πολυκατοικίας για να ρωτήσουν αν τα κλειδιά ήταν στην γνωστή θέση, ένα σημείωμα και ένας αδερφός να βλέπει την αδερφή του αιμόφυρτη στο έδαφος περιγράφουν τις εφιαλτικές στιγμές που εκτυλίχθηκαν στην Ηλιούπολη με τις δύο κοπέλες να κάνουν «βουτιά θανάτου» από τον 6ο όροφο της πολυκατοικίας.

Η γυναίκα που βρήκε τις δύο κοπέλες που πήδηξαν στο κενό από τον 6 όροφο πολυκατοικίας στην Ηλιούπολη περιγράφει της σοκαριστικές στιγμές που βίωσε. Είναι ένοικος την πολυκατοικίας που άκουσε τον θόρυβο και έσπευσε στο σημείο να δει τι έγινε με όσα περιγράφει στο newsit.gr να συγκλονίζουν.

«Η πόρτα της ταράτσας ήταν κλειδωμένη, είχε ζητήσει τα κλειδιά νωρίτερα» λέει η ένοικος της πολυκατοικίας. «Ήμουν στο σπίτι και άκουσα ένα θόρυβο πολύ δυνατό. Βγήκα στο μπαλκόνι μου και προσπάθησα να δω αλλά δεν μπορούσα. Μου είπε η γειτόνισσα από την απέναντι πολυκατοικία ότι κάποιος έπεσε αλλά δεν κατάλαβα. Πήρα να κλειδιά και κατέβηκα κάτω και είδα τις δύο κοπέλες στο πάτωμα μέσα στα αίματα. Αμέσως ήρθε και ο αδερφός της μιας κοπέλας και φώναζε είναι η αδερφή μου, είναι η αδερφή…» αναφέρει.

«Πήρα τον αδερφό της μια αγκαλιά και του είπα να φανεί δυνατός» λέει η ένοικος της πολυκατοικίας. «Του είπα να καλέσει την μητέρα τους που ήταν στην δουλειά να της το πει αλλά ήταν σε κατάσταση σοκ. Και εγώ ήμουν σοκαρισμένη την είδα την κοπέλα και την αναγνώρισα αμέσως της μιλούσα, έβγαζε με κάποια επιφωνήματα. Πήρα μια αγκαλιά τον αδερφό της και του είπα να φανεί δυνατός. Είχαμε ειδοποιήσει και την αστυνομία και το ΕΚΑΒ», ανέφερε.

Νωρίτερα σύμφωνα με πληροφορίες η νεαρή κοπέλα είχε ρωτήσει ένοικο της πολυκατοικίας αν τα κλειδιά της ταράτσας είναι στο σημείο που τα αφήνουν. Έτσι, φαίνεται να απέκτησαν πρόσβαση στην ταράτσα ενώ οι δύο φίλες είχαν κλειδώσει την πόρτα πριν πέσουν από την ταράτσα.

Το χρονικό

Όλα ξεκίνησαν λίγα λεπτά μετά τις 12, όταν οι δύο κοπέλες που είχαν πάρει τα κλειδιά της ταράτσας από την πολυκατοικία στην οποία διέμενε η μια εκ των δύο, ανέβηκαν πάνω σε αυτή. Οι δύο τους φέρεται να ήταν αποφασισμένες να πέσουν στο κενό, κάτι το οποίο έκαναν λίγο αργότερα. Στην ταράτσα η μια από τις 17χρονες άφησε το σακίδιό της μέσα στο οποίο υπήρχε ένα σημείωμα, το οποίο προοριζόταν για τους γονείς της.

«Μαμά, μπαμπά εδώ και τρία χρόνια είμαι σε μια κατάσταση κατάθλιψης. Αυτός ο κόσμος ίσως έχει τα καλά του αλλά ένας άλλος κόσμος ίσως είναι καλύτερος για εμένα. Σε λίγο καιρό δίνω Πανελλήνιες και δεν θα τα πάω καλά, το ξέρω. Μαμά και μπαμπά δεν θέλω πια να ζω», αναφέρεται μεταξύ άλλων, σύμφωνα με το Live News, στο σημείωμα μιας σελίδα που βρέθηκε.

Από την πτώση των δύο κοριτσιών, ακούστηκε ένα δυνατός ήχος και ένα επιφώνημα. Αμέσως, κάτοικοι της πολυκατοικίας έσπευσαν στο πάρκινγκ όπου είχαν πέσει τα κορίτσια, ενώ καταστηματάρχης ειδοποίησε το ΕΚΑΒ.

Τα δύο ασθενοφόρα έφτασαν στο σημείο σε μικρό χρονικό διάστημα και μετέφεραν τα δύο κορίτσια στο Ασκληπιείο της Βούλας, όπου το ένα από τα δύο παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες των γιατρών, έχασε τη ζωή του, ενώ το άλλο βρίσκεται διασωληνωμένη και σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση. Είναι πολυτραυματίας και μεταφέρθηκε στο ΚΑΤ.