Αθλητικές μεταδόσεις: Πού θα δείτε το ντέρμπι ΠΑΟΚ-ΑΕΚ στην Τούμπα και την αναμέτρηση του Άρη στον Βόλο

Στο μενού των αθλητικών μεταδόσεων, οι μάχες για την 5η αγωνιστική των playoffs ξεχωρίζουν, αφού ο ΠΑΟΚ και ο Ολυμπιακός μάχονται για την 2η θέση στο πρωτάθλημα που δίνει την έξοδο στο UEFA Champions League της επόμενης σεζόν.

Παναθηναϊκός και ΑΕΚ είναι βαθμολογικά αδιάφοροι, αφού το τριφύλλι δεν διεκδικεί απολύτως τίποτα και η ΑΕΚ κατέκτησε και μαθηματικά το πρωτάθλημα και πλέον μπορεί να ξεκινήσει τα σχέδιά της για την επόμενη χρονιά.

Ο ΠΑΟΚ έφυγε από το Καραϊσκάκης με τον βαθμό της ισοπαλίας και έτσι διατήρησε την δεύτερη θέση στην ισοβαθμία με τον Ολυμπιακό. Πλέον φιλοξενεί την ΑΕΚ στην Τούμπα σε ένα παιχνίδι must win για τον Δικέφαλο. Η ΑΕΚ έχοντας κατακτήσει και μαθηματικά το πρωτάθλημα πλέον βρίσκεται μονίμως στον 7ο ουρανό και είναι άγνωστο τι πρόσωπο θα παρουσιάσει στην αναμέτρηση.

Από την άλλη, ο Άρης φιλοξενείται το απόγευμα της Τετάρτης (13/05, 17:00) από τον Βόλο στο «Πανθεσσαλικό» στο πλαίσιο της 5ης αγωνιστικής των playoffs 5-8 της Stoiximan Super League.

Ο Άρης είναι στην 6η θέση της βαθμολογίας του ελληνικού πρωταθλήματος με 25 βαθμούς, ενώ ο Βόλος είναι στην 8η θέση με 17 βαθμούς. Θυμίζουμε πως δεν υπάρχει ισχυρό κίνητρο, καθώς το ευρωπαϊκό εισιτήριο είναι ήδη στα χέρια των Κρητικών λόγω της κατάκτησης του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson.

Τα παιχνίδια και τα κανάλια μετάδοσης:

-17:00 Λεβαδειακός – ΟΦΗ Novasports 2HD

-17:00 Βόλος – Άρης COSMOTE SPORT 2 HD

-19:30 ΠΑΟΚ – ΑΕΚ Novasports Prime