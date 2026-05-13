Θεσσαλονίκη: Ταυτοποιήθηκε 16χρονος για την επίθεση σε βάρος τεσσάρων ανηλίκων έξω από γήπεδο τοπικής ομάδας

Ένας ακόμα ανήλικος ταυτοποιήθηκε ως δράστης της επίθεσης ομάδας ατόμων σε βάρος ανηλίκων έξω από το γήπεδο της Χαλκηδόνας στο παιχνίδι της β’ ΕΠΣΜ κατηγορίας της Αναγέννησης Χαλκηδόνας με τον Εθνικό Μαλγάρων στη Θεσσαλονίκη.

Για το επεισόδιο το οποίο είχε οπαδική χροιά ταυτοποιήθηκε ένας 16χρονος, ο οποίος κατηγορείται για την επίθεση σε βάρος τριών 17χρονων και ενός 16χρονου.

Οι παθόντες μεταφέρθηκαν αρχικά σε Κέντρο Υγείας και στη συνέχεια σε νοσοκομείο της πόλης για παροχή ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης και διενέργεια εξετάσεων.

Η Ελληνική Αστυνομία έχει ταυτοποιήσει και έναν 17χρονο για συμμετοχή στην επίθεση σε βάρος των τεσσάρων ανηλίκων.