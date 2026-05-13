Βρετανός συνελήφθη για ενδοοικογενειακή βία εν μέσω πτήσης προς το Ηράκλειο

Αναστάτωση προκλήθηκε σε πτήση από Βρετανία προς Ηράκλειο Κρήτης, την Τρίτη, όταν ένας 39χρονος Βρετανός επιβάτης άρχισε να γίνεται επιθετικός προς τη σύζυγό του.

Σύμφωνα με πληροφορίες του creta24.gr, μαζί με τον 39χρονο και την 37χρονη σύζυγό του ήταν το το παιδί τους.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες τόσο ο άνδρας όσο και η γυναίκα είχαν καταναλώσει αλκοόλ , όμως ο 39χρονος έγινε επιθετικός και απειλητικός προς την 37χρονη.

Από την πλευρά του το πλήρωμα του αεροσκάφους προσπάθησε να ελέγξει την κατάσταση μέχρι την προσγείωση στο αεροδρόμιο «Νίκος Καζαντζάκης», οπότε αστυνομικοί του Α.Τ. αερολιμένα συνέλαβαν τον 39χρονο Βρετανό.

