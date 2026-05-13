MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Απομακρύνονται τα παλιά και άχρηστα βαγόνια από τις ράγες της δυτικής Θεσσαλονίκης

|
THESTIVAL TEAM

Απομακρύνεται το παλιό και άχρηστο σιδηροδρομικό υλικό, τα βαγόνια που ήταν συσσωρευμένα και εγκαταλελειμμένα για χρόνια στις ράγες της δυτικής Θεσσαλονίκης, επιβαρύνοντας το περιβάλλον και την καθημερινότητα των πολιτών που ζουν σε περιοχές οι οποίες γειτνιάζουν με τις σιδηροδρομικές εγκαταστάσεις.

Για να λυθεί το πρόβλημα με το «νεκροταφείο» βαγονιών προκηρύχθηκε ανοιχτός πλειοδοτικός διαγωνισμός για την «Εκποίηση συνολικά 1.231 μονάδων παλαιού και άχρηστου σιδηροδρομικού τροχαίου υλικού, που αποτελείται από 696 μονάδες του Ελληνικού Δημοσίου, διαχείρισης της Σιδηρόδρομοι Ελλάδος Μ.Α.Ε. και 535 μονάδες ιδιοκτησίας της Σιδηρόδρομοι Ελλάδος Μ.Α.Ε. στις περιφέρειες Δυτικής Μακεδονίας, Κεντρικής Μακεδονίας, Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης και Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας».

Ο δήμος Δέλτα, που έχει στα όρια του αμέτρητα παρατημένα βαγόνια, υπογραμμίζει πως «η απομάκρυνση του παλαιού και ανενεργού τροχαίου υλικού από τη δυτική πλευρά της Θεσσαλονίκης αποτελεί μια ιδιαίτερα θετική εξέλιξη για την ευρύτερη περιοχή μας».

Προσθέτει, σε σχετικό δελτίο Τύπου, πως «ως δήμος Δέλτα χαιρετίζουμε κάθε πρωτοβουλία που συμβάλλει στην αναβάθμιση της ασφάλειας, της λειτουργικότητας και της ποιότητας ζωής των κατοίκων της δυτικής Θεσσαλονίκης. Θεωρούμε ότι έγινε το πρώτο βήμα για την αποσυμφόρηση των χώρων αυτών, που μπορεί να αποτελέσει την αφετηρία για έναν συνολικότερο σχεδιασμό αξιοποίησης και αναβάθμισης της περιοχής, με σεβασμό στο περιβάλλον και τον άνθρωπο».

Στην ίδια ανακοίνωση τονίζεται πως για την επίλυση του προβλήματος χρειάστηκε η συνεργασία όλων των εμπλεκόμενων φορέων, ενώ ήταν πολύτιμη η συνδρομή του Μητροπολίτη Νεαπόλεως και Σταυρουπόλεως, Βαρνάβα, ο οποίος κατάγεται από τα Διαβατά και γνωρίζει πολύ καλά το συγκεκριμένο πρόβλημα.

Σημειώνεται πως στη δυτική Θεσσαλονίκη, εκατοντάδες βαγόνια βρίσκονται εδώ και χρόνια εκτεθειμένα στον ήλιο και τη βροχή, εγκαταλελειμμένα στις σιδηροδρομικές ράγες των Λαχανόκηπων, στη Διαλογή, στη Νέα Ιωνία, στην Αγχίαλο αλλά και στη Γέφυρα.

Κάποια από αυτά έχουν λεηλατηθεί ή έχουν αποτελέσει καταφύγιο αστέγων και περιθωριακών ατόμων και τα περισσότερα έχουν σκουριάσει με το πέρασμα των ετών, αχρηστεύτηκαν και περιμένουν υπομονετικά τη μοίρα τους, που δεν είναι άλλη από το να οδηγηθούν για σκραπ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Θεσσαλονίκη

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΠΑΙΔΕΙΑ 14 ώρες πριν

Διεθνής Ημερίδα στο πλαίσιο του Aristotle Innovation Forum για τη διαδρομή της αριστοτελικής φιλοσοφίας στην Ανατολική Ασία

ΔΙΕΘΝΗ 13 ώρες πριν

Βρετανία: Διχασμένοι εμφανίζονται οι Εργατικοί, με 86 βουλευτές να ζητούν την παραίτηση του Στάρμερ και 100 να τον στηρίζουν

LIFESTYLE 23 ώρες πριν

Ανδρέας Μικρούτσικος για Κλαυδία: “Είναι γεγονός ότι δεν της αρέσει το Ferto”

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 3 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: 37χρονος βιντεοσκοπούσε ανυποψίαστες γυναίκες σε λεωφορεία και τουαλέτες – Εντοπίστηκαν εκατοντάδες βίντεο

ΧΡΗΣΤΙΚΑ 6 ώρες πριν

Σήμερα η 24ωρη πανελλαδική απεργία της ΑΔΕΔΥ – Κλειστές οι δημόσιες υπηρεσίες

LIFESTYLE 20 ώρες πριν

Κατερίνα Καινούργιου: Με κατηγόρησαν επειδή γέννησα με καισαρική τομή, πάμε καλά;