Απομακρύνονται τα παλιά και άχρηστα βαγόνια από τις ράγες της δυτικής Θεσσαλονίκης

Απομακρύνεται το παλιό και άχρηστο σιδηροδρομικό υλικό, τα βαγόνια που ήταν συσσωρευμένα και εγκαταλελειμμένα για χρόνια στις ράγες της δυτικής Θεσσαλονίκης, επιβαρύνοντας το περιβάλλον και την καθημερινότητα των πολιτών που ζουν σε περιοχές οι οποίες γειτνιάζουν με τις σιδηροδρομικές εγκαταστάσεις.

Για να λυθεί το πρόβλημα με το «νεκροταφείο» βαγονιών προκηρύχθηκε ανοιχτός πλειοδοτικός διαγωνισμός για την «Εκποίηση συνολικά 1.231 μονάδων παλαιού και άχρηστου σιδηροδρομικού τροχαίου υλικού, που αποτελείται από 696 μονάδες του Ελληνικού Δημοσίου, διαχείρισης της Σιδηρόδρομοι Ελλάδος Μ.Α.Ε. και 535 μονάδες ιδιοκτησίας της Σιδηρόδρομοι Ελλάδος Μ.Α.Ε. στις περιφέρειες Δυτικής Μακεδονίας, Κεντρικής Μακεδονίας, Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης και Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας».

Ο δήμος Δέλτα, που έχει στα όρια του αμέτρητα παρατημένα βαγόνια, υπογραμμίζει πως «η απομάκρυνση του παλαιού και ανενεργού τροχαίου υλικού από τη δυτική πλευρά της Θεσσαλονίκης αποτελεί μια ιδιαίτερα θετική εξέλιξη για την ευρύτερη περιοχή μας».

Προσθέτει, σε σχετικό δελτίο Τύπου, πως «ως δήμος Δέλτα χαιρετίζουμε κάθε πρωτοβουλία που συμβάλλει στην αναβάθμιση της ασφάλειας, της λειτουργικότητας και της ποιότητας ζωής των κατοίκων της δυτικής Θεσσαλονίκης. Θεωρούμε ότι έγινε το πρώτο βήμα για την αποσυμφόρηση των χώρων αυτών, που μπορεί να αποτελέσει την αφετηρία για έναν συνολικότερο σχεδιασμό αξιοποίησης και αναβάθμισης της περιοχής, με σεβασμό στο περιβάλλον και τον άνθρωπο».

Στην ίδια ανακοίνωση τονίζεται πως για την επίλυση του προβλήματος χρειάστηκε η συνεργασία όλων των εμπλεκόμενων φορέων, ενώ ήταν πολύτιμη η συνδρομή του Μητροπολίτη Νεαπόλεως και Σταυρουπόλεως, Βαρνάβα, ο οποίος κατάγεται από τα Διαβατά και γνωρίζει πολύ καλά το συγκεκριμένο πρόβλημα.

Σημειώνεται πως στη δυτική Θεσσαλονίκη, εκατοντάδες βαγόνια βρίσκονται εδώ και χρόνια εκτεθειμένα στον ήλιο και τη βροχή, εγκαταλελειμμένα στις σιδηροδρομικές ράγες των Λαχανόκηπων, στη Διαλογή, στη Νέα Ιωνία, στην Αγχίαλο αλλά και στη Γέφυρα.

Κάποια από αυτά έχουν λεηλατηθεί ή έχουν αποτελέσει καταφύγιο αστέγων και περιθωριακών ατόμων και τα περισσότερα έχουν σκουριάσει με το πέρασμα των ετών, αχρηστεύτηκαν και περιμένουν υπομονετικά τη μοίρα τους, που δεν είναι άλλη από το να οδηγηθούν για σκραπ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ