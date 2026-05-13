Θεσσαλονίκη: 25 σοροί που ήταν για χρόνια στα αζήτητα ετάφησαν δωρεάν από γραφεία κηδειών

Μετά από πολύμηνες διαδικασίες και συνεργασία αρμόδιων φορέων, ολοκληρώθηκε η ταφή 25 αζήτητων σορών που φυλάσσονταν επί χρόνια στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία Θεσσαλονίκης. Την παραλαβή, μεταφορά και ενταφιασμό ανέλαβαν αφιλοκερδώς μέλη του Σωματείου Λειτουργών Γραφείων Κηδειών και Ταριχευτών Μακεδονίας, συμβάλλοντας στην ολοκλήρωση της διαδικασίας.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Σωματείου, η Γ’ Διεύθυνση Ιατροδικαστικής Υπηρεσίας – Θεσσαλονίκη απέστειλε ευχαριστήρια επιστολή προς το Σωματείο Λειτουργών Γραφείων Κηδειών και Ταριχευτών Μακεδονίας

Αναλυτικά η ανακοίνωση του Σωματείου Λειτουργών Γραφείων Κηδειών και Ταριχευτών Μακεδονίας

Οι λειτουργοί κηδειών μέλη του Σωματείου Λειτουργών Γραφείων Κηδειών και Ταριχευτών Μακεδονίας, με υψηλό αίσθημα ευθύνης, επαγγελματισμό και σεβασμό προς την ανθρώπινη αξιοπρέπεια, προχώρησαν ( αφιλόκερδώς ) στη μεταφορά και τον ενταφιασμό 25 αζήτητων σορών όπου φιλοξενούντο για χρόνια στους ψυκτικούς θαλάμους της Ιατροδικαστικής Υπηρεσίας Θεσσαλονίκης.

Έπειτα από συντονισμένες πολύμηνες προσπάθειες και μέσα από αγαστή συνεργασία με την Γ’ Διεύθυνση Ιατροδικαστικής Υπηρεσίας Θεσσαλονίκης, την Ιερά Μητρόπολη Νεαπόλεως & Σταυρουπόλεως την Ιερά Μητρόπολη Θεσσαλονίκης την, το Κοιμητήριο Αναστάσεως του Κυρίου του Δήμου Θεσσαλονίκης, το Κοιμητήριο του Συνδέσμου Δήμων Δυτικής Θεσσαλονίκης (κοιμητήριο Ευόσμου ), καθώς και το Κοιμητήριο της Κοινότητας Μεσοκώμης Σερρών του Δήμου Εμμανουήλ Παππά, και τα μέλη του Σωματείου, ολοκληρώθηκαν οι διαδικασίες για την ταφή 25 αζήτητων σορών.

Στο πλαίσιο αυτής της προσπάθειας, η Γ’ Διεύθυνση Ιατροδικαστικής Υπηρεσίας – Θεσσαλονίκη απέστειλε ευχαριστήρια επιστολή προς το Σωματείο Λειτουργών Γραφείων Κηδειών και Ταριχευτών Μακεδονίας, στην οποία αναφέρονται τα εξής:

«Με την παρούσα επιστολή επιθυμούμε να σας εκφράσουμε τις θερμές και ειλικρινείς ευχαριστίες μας για την ανιδιοτελή προσφορά και την πολύτιμη βοήθειά σας αναφορικά με την ταφή των είκοσι πέντε (25) αζήτητων σορών, οι οποίες φυλάσσονταν στους ψυκτικούς θαλάμους της Υπηρεσίας μας.

Η ευγενική σας χειρονομία να αναλάβετε εξ ολοκλήρου την παραλαβή, μεταφορά και διαδικασία ενταφιασμού με εξαιρετικό σεβασμό και επαγγελματισμό, αποτελεί παράδειγμα ανθρωπιάς και αλληλεγγύης. Στις δύσκολες εποχές που διανύουμε η συνεισφορά σας εξασφάλισε την αξιοπρέπεια που αρμόζει σε κάθε ανθρώπινη ύπαρξη. Σας ευχαριστούμε θερμά που σταθήκατε αρωγοί στο δύσκολο αυτό έργο μας».

Τέτοιες πράξεις κοινωνικής ευθύνης, επιβεβαιώνουν ότι πίσω από το επάγγελμα του λειτουργού

κηδειών βρίσκονται άνθρωποι με σεβασμό και ήθος.