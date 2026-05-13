Θεσσαλονίκη: Κλείνει αύριο το βράδυ το ένα ρεύμα του Περιφερειακού λόγω Flyover – Σε ποιο σημείο

Αρχείο Intime
THESTIVAL TEAM

Κλειστό θα παραμείνει αύριο το βράδυ τμήμα του ρεύματος προς δυτική της Περιφερειακής Οδού Θεσσαλονίκης, λόγω εκτέλεσης εργασιών για το Flyover.

Η διακοπή της κυκλοφορίας θα εφαρμοστεί από τις 22:00 το βράδυ της Πέμπτης, μέχρι τις 05:00 τα ξημερώματα της Παρασκευής στο ρεύμα πορείας προς Δυτικά, μεταξύ των Ανισόπεδων Κόμβων Κ6 (Μετεώρων) και Κ5 (Ευκαρπίας). Η κυκλοφορία όλων των οχημάτων στην Εσωτερική Περιφερειακή Οδό Θεσσαλονίκης, στο ρεύμα πορείας προς Ανατολικά θα διεξάγεται κανονικά.

Λ΄’ογω του αποκλεισμού θα εφαρμοστούν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις. Η κυκλοφορία όλων των οχημάτων θα εκτρέπεται μέσω της εξόδου του Α/Κ Κ6 (Μετεώρων) και εν συνεχεία θα διεξάγεται μέσω της Λεωφ. Ανδρέα Παπανδρέου και του αστικού ιστού.

Η ανακοίνωση της Τροχαίας

Από τη Διεύθυνση Τροχαίας Θεσσαλονίκης ανακοινώνεται ότι την Πέμπτη (14/05/2026) κατά τις ώρες 22:15 έως 05:00 της επομένης, θα εφαρμοστούν σταδιακά Προσωρινές Κυκλοφοριακές Ρυθμίσεις στην Ανατολική Εσωτερική Περιφερειακή Οδό, στο ρεύμα πορείας προς Δυτικά, μεταξύ των Ανισόπεδων Κόμβων Κ6 (Μετεώρων) και Κ5 (Ευκαρπίας).

Συγκεκριμένα:

  • Θα διακοπεί η κυκλοφορία όλων των οχημάτων στην Εσωτερική Περιφερειακή Οδό Θεσσαλονίκης, στο ρεύμα πορείας προς Δυτικά, στο ύψος του Α/Κ Κ6 (Μετεώρων). Η κυκλοφορία όλων των οχημάτων θα εκτρέπεται μέσω της εξόδου του Α/Κ Κ6 (Μετεώρων) και εν συνεχεία θα διεξάγεται μέσω της Λεωφ. Ανδρέα Παπανδρέου και του αστικού ιστού.
  • Η κυκλοφορία όλων των οχημάτων στην Εσωτερική Περιφερειακή Οδό Θεσσαλονίκης, στο ρεύμα πορείας προς Ανατολικά θα διεξάγεται κανονικά.
    Παρακαλούνται οι οδηγοί να καταβάλλουν ιδιαίτερη προσοχή, να συμμορφώνονται με τις πινακίδες σήμανσης, προς αποφυγή τροχαίων ατυχημάτων και δημιουργίας κυκλοφοριακών συμφορήσεων.

Ζητούμε την κατανόηση και τη συνεργασία των πολιτών.

Θεσσαλονίκη

