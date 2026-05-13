Ομόνοια: Ανδρας έπεσε στις ράγες του Ηλεκτρικού – Διακόπηκαν τα δρομολόγια

Σοβαρό ατύχημα σημειώθηκε το πρωί της Τετάρτης στην Ομόνοια, όπου άνδρας έπεσε στις ράγες του ηλεκτρικού με αποτέλεσμα να διακοπούν τα δρομολόγια.

Σύμφωνα με το newsit.gr, πολίτες που περίμεναν τον ηλεκτρικό, στην γραμμή 1 του σταθμού Ομονοίας, αλλά και προσωπικό ασφαλείας έσπευσε να βγάλει άνδρα από τις ράγες και φαίνεται πως είναι καλά στην υγεία του. Για λόγους ασφαλείας ωστόσο υπήρξε διακοπή ρεύματος μέχρι να τελειώσει η επιχείρηση ανάσυρσής του.

Μέχρι και αυτή τη στιγμή παραμένει άγνωστο το πότε θα ξεκινήσουν ξανά τα δρομολόγια του ηλεκτρικού.