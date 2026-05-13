“Φρένο” στην οργανωμένη μετακίνηση φιλάθλων του Άρη για το ματς με τον Βόλο – Η ανακοίνωση της ΕΛΑΣ
Φρένο στην οργανωμένη μετακίνηση φιλάθλων του Άρη για το σημερινό ματς με τον Βόλο στο Πανθεσσαλικό στάδιο βάζει με απόφασή του το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού.
Η ανακοίνωση της Αστυνομίας
Από την Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Θεσσαλίας ανακοινώνεται ότι, σύμφωνα με απόφαση που εκδόθηκε από το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, απαγορεύεται η οργανωμένη μετακίνηση των φιλάθλων της Π.Α.Ε. ΑΡΗΣ, κατά τη διεξαγωγή του ποδοσφαιρικού αγώνα της 5ηςαγωνιστικής των PLAYOFFτης SUPERLEAGUE 1, περιόδου 2025 – 2026, μεταξύ των ομάδων «Π.Α.Ε. ΒΟΛΟΣ Ν.Π.Σ. – Π.Α.Ε. ΑΡΗΣ», ο οποίος θα διεξαχθεί την Τετάρτη 13 Μαΐου 2026 και ώρα 17:00’, στο Πανθεσσαλικό Στάδιο Βόλου.