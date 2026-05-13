Σταύρος Φλώρος: “Είναι σε καλή ψυχολογική κατάσταση, είναι ευδιάθετος” λέει ο πατέρας του

Ο Σταύρος Φλώρος δίνει τη δική του δύσκολη μάχη μετά το σοβαρό ατύχημα που είχε στον Άγιο Δομίνικο, με τον πατέρα του να αποκαλύπτει πως ο νεαρός παίκτης του Survivor υποβλήθηκε σε ακρωτηριασμό στο αριστερό πόδι.

Όπως ανέφερε σε νεότερη δήλωσή του στην εκπομπή Super Κατερίνα, η κατάσταση της υγείας του πλέον έχει σταθεροποιηθεί, ενώ ο ίδιος παραμένει δυνατός ψυχολογικά.

«Μιλήσαμε με τον Σταύρο. Είναι σε καλή ψυχολογική κατάσταση, είναι ευδιάθετος με κέφι και χαρά που μιλήσαμε. Αυτό που μας είπε είναι ευτυχώς που δεν συνέβη τίποτα χειρότερο. Ήρθε ένα σκάφος. Ο Σταύρος ήταν μέσα στη θάλασσα. Ο Μάνος το είδε και φώναζε, αλλά ο Σταύρος δεν άκουγε. Το σκάφος χτύπησε πρώτα τη σημαδούρα και μετά τον Σταύρο. Τον χτύπησε στα πόδια. Είχε πολλή αιμορραγία.

Ο Μάνος τον ανέβασε στο σκάφος και έκαναν 20 λεπτά να πάνε στο ασθενοφόρο που, ευτυχώς, υπήρχε εκεί. Κάνανε άλλα 20 λεπτά να πάνε στο νοσοκομείο. Όπως καταλαβαίνετε, είναι μία δύσκολη στιγμή. Το μόνο που θέλω είναι, αν μπορεί ο κόσμος, να κάνει μία προσευχή για τον Σταύρο.

Του ακρωτηρίασαν το αριστερό πόδι. Στον δεξιό αστράγαλο έχει σοβαρές κακώσεις. Μετά το χειρουργείο ξαναμίλησα με τον Γιώργο Λιανό. Εκείνος μου μετέφερε όλα τα θετικά. Γνωρίζει πλήρως την κατάσταση. Η καλύτερη ενημέρωση έγινε από τον Γιώργο Λιανό. Στην αρχή μας ενημέρωσαν άνθρωποι του ΣΚΑΪ και μετά το βράδυ, τα ξημερώματα γύρω στις τρεις, ο Γιώργος Λιανός μας έδωσε σωστή εικόνα», είπε ο πατέρας του.

«Στις πρώτες έξι ώρες χαροπάλευε, μετά σταθεροποιήθηκε η κατάστασή του και τώρα μας είπαν 95% εκτός κινδύνου. Μας είπαν για τα πρώτα 24ωρα πως είναι κρίσιμα. Ο Γιώργος Λιανός μας είπε ότι όλοι ήταν σοκαρισμένοι και συντετριμμένοι από το περιστατικό και προσπάθησαν να κάνουν ό,τι περνάει από το χέρι τους. Ο Γιώργος Λιανός ήταν απ’ έξω κατά τη διάρκεια του χειρουργείου και μόλις τελείωσε μπήκε μέσα και του μίλησε. Ό,τι μπορούσε έκανε ο άνθρωπος», κατέληξε.