Survivor: Ο Σταύρος Φλώρος φώναζε “δεν θα τα καταφέρω, θέλω να μιλήσω στη μητέρα μου”, λέει ο αδερφός του Μάνου Μαλλιαρού

Τα λόγια του Σταύρου Φλώρου τη στιγμή του σοβαρού τραυματισμού του στο «Survivor» μετέφερε ο αδερφός του Μάνου Μαλλιαρού, που έκανε μαζί με τον παίκτη ψαροντούφεκο, αναφέροντας ότι ο 22χρονος δήλωνε ότι «δεν θα καταφέρει» ενώ παράλληλα ζητούσε να επικοινωνήσει με τη μητέρα του.

Ο δημοσιογράφος, Γιάννης Μαλλιαρός, επικοινώνησε με τον αδερφό του, που συμμετέχει και εκείνος στο ριάλιτι επιβίωσης στον Άγιο Δομίνικο, μεταφέροντας τις δραματικές στιγμές που εκτυλίχθηκαν αμέσως μετά το σοβαρό ατύχημα του Σταύρου Φλώρου, μέσα από δηλώσεις που έκανε την Τετάρτη 13 Μαΐου στο «Πρωινό».

Όπως ανέφερε, οι δύο παίκτες είχαν πάει μαζί για ψαροντούφεκο, όταν ο Σταύρος Φλώρος τραυματίστηκε σοβαρά από ταχύπλοο σκάφος, με αποτέλεσμα να μεταφερθεί στο νοσοκομείο. Σύμφωνα με πληροφορίες ο Έλληνας παίκτης έχει υποστεί μερικό ακρωτηριασμό στο αριστερό πόδι και σοβαρό τραυματισμό στον δεξί αστράγαλο. Σε ανακοίνωση της Acun Media, σημειώνεται ότι ο παίκτης είναι εκτός κινδύνου και εξετάζεται η μεταφορά του σε εξειδικευμένο κέντρο στις ΗΠΑ.

Ο Γιάννης Μαλλιαρός περιέγραψε τις κρίσιμες συνθήκες που αντιμετώπισαν οι δύο άντρες στη θάλασσα, με την απόσταση μεταξύ τους να είναι μικρή τη στιγμή του συμβάντος, ενώ τόνισε πως «από θαύμα ζουν και οι δύο».

Σύμφωνα με όσα μετέφερε, ο Σταύρος Φλώρος δεν αντιλήφθηκε εγκαίρως την πορεία του ταχύπλοου, με αποτέλεσμα να σημειωθεί το ατύχημα: «Είχαν σημαδούρα τα παιδιά. Όποιος έβλεπε το παιχνίδι, ήξεραν ότι ο Μάνος πηγαίνει για ψαροντούφεκο με τον Σταύρο γιατί είχαν έρθει κοντά. Μας είπε ότι το τουριστικό σκάφος έτρεχε, δεν τους είδε και από θαύμα ζουν και οι δύο. Θα μπορούσαν για λίγα εκατοστά να έβρισκε στο κεφάλι του Σταύρου ή να τους έβρισκε και τους δύο. Ήταν κάποια μέτρα η απόσταση μεταξύ τους. Όταν ο Μάνος αντιλήφθηκε το σκάφος να έρχεται κατά πάνω τους, άρχισε να φωνάζει, ο Σταύρος δεν το αντιλήφθηκε. Ήταν πολύ αργά. Ο Σταύρος είχε τις αισθήσεις του. Ο αδερφός μου προσπαθούσε να τον ηρεμήσει, ο Σταύρος του φώναζε ότι “δεν θα τα καταφέρω, δεν θα ζήσω. Θέλω να μιλήσω με τη μητέρα μου”».

Στη συνέχεια, πρόσθεσε: «Καταλαβαίνετε το σοκ που είχε υποστεί εκείνη τη στιγμή. Ο αδερφός μου του έλεγε να ηρεμήσει. Φώναζε στον οδηγό να γυρίσει πίσω, ο αδερφός μου κρατούσε τον Σταύρο αγκαλιά και φώναζαν βοήθεια. Του έδεσαν τα πόδια και τον πήγαν γρήγορα στο νοσοκομείο».

Όσο για την επικοινωνία που είχε ο δημοσιογράφος με τον αδερφό του μετά το συμβάν, είπε: «Όταν μιλήσαμε μας λέει “έχει συμβεί κάτι εδώ, θέλω να σας το πω”. Εμείς παγώσαμε όλοι. Μας μίλησε ο ίδιος και μας είπε ότι ο Σταύρος βρίσκεται στο νοσοκομείο και έχει ξεπεράσει τον κίνδυνο. Ήταν σοκαρισμένος, δεν ήταν εύκολο αυτό που μας περιέγραφε. Χθες το βράδυ, η μητέρα του Σταύρου δεν ηρεμούσε εάν δεν μιλούσε με τον αδελφό μου. Έμαθα ότι χθες το βράδυ επικοινώνησε μαζί του και τον ευχαρίστησε. Της είπαν ότι αν δεν ήταν ο Μάνος, ο Σταύρος δεν θα ζούσε. Δεν έχουμε καμία πληροφορία για το εάν θα γυρίσουν. Ρωτήσαμε τον αδελφό μου τι να περιμένουμε και δεν ήξεραν. Θέλω να πω πολλά μπράβο στον Γιώργο Λιανό, έχει σταθεί σε όλους μας. Του αξίζουν τα καλύτερα».

