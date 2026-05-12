Eurovision 2026: Γιγαντοοθόνη στήνουν στις Σέρρες για να στηρίξουν τον Ακύλα στη μάχη για τη νίκη

Γιγαντοοθόνη θα στηθεί σε πλατεία της πόλης των Σερρών όπου θα μεταδοθεί απευθείας ο μεγάλος τελικός του διαγωνισμού τραγουδιού της Eurovision 2026, ο οποίος θα διεξαχθεί το Σάββατο 16 Μαΐου στη Βιένη.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Δήμου Σερρών, η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στην πλατεία Κρονίου, το Σάββατο 16 Μαΐου 2026 και ώρα 22:00, δίνοντας τη δυνατότητα στις Σερραίες και τους Σερραίους, να παρακολουθήσουν μαζί τη μεγάλη μουσική διοργάνωση, σε μία ανοιχτή γιορτινή ατμόσφαιρα.

Όπως τονίζεται στην ανακοίνωση, «ιδιαίτερη σημασία για τις Σέρρες έχει το γεγονός ότι εκπρόσωπος της Ελλάδας στον φετινό διαγωνισμό είναι ο Ακύλας Μυτιληναίος, ο οποίος κατάγεται από το Δήμο Σερρών».

Ο Δήμος Σερρών καλεί όλους τους πολίτες να συμμετάσχουν στην εκδήλωση, μέσα από μια βραδιά μουσικής και ψυχαγωγίας.

